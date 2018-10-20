محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاطلاع على مخطط مشروع تعديل قناة تصريف السيول في الروضة بأمانة العاصمة صنعاء-سبأ:

أطلع رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي بأمانة العاصمة حمود النقيب ووكيل الأمانة لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس وليد راصع اليوم, على مخطط وتصاميم مشروع تعديل قناة تصريف السيول إلى حوض الكلية الحربية في الروضة بمديرية بني الحارث.



واطلعا ومعهما مدير وحدة حصاد الأمطار بقطاع الأشغال المهندس رضوان العمري, على مكونات المشروع والتصميم المعتمد من مشروع الأشغال العامة، وكذا منسوب وحصاد مياه الأمطار بحوض الكلية الحربية.



وأكد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة, أهمية المشروع لحصاد المياه والاستفادة منها في تغذية المياه الجوفية وكذا الاستفادة منه للاستخدامات البديلة للمياه الجوفية, إضافة إلى استخدامه لري الجزر الوسطية وبعض المسطحات الخضراء بالشوارع.



وأشار إلى أهمية البدء بتنفيذ مخطط تعديل القناة بما يضمن تدفق مياه الأمطار إلى الحوض.



فيما أوضح الوكيل راصع, أنه تم استكمال إجراءات اعتماد تكاليف مشروع التعديل وسيتم البدء بتنفيذه خلال الأيام القادمة بتمويل من مشروع الأشغال العامة.

سبأ [20/أكتوبر/2018]سبأ