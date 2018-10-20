محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصحة تكرم الاثنين القادم منسقي ومشرفي ومدربي الزمالة العربية واليمنية صنعاء-سبأ:

تكرم وزارة الصحة العامة والسكان بعد غد الاثنين منسقي ومشرفي ومدربي الزمالة العربية واليمنية وشهادة الاختصاص اليمنية والدبلومات في برامج المجلس اليمني للاختصاصات الطبية.



وأكد وزير الصحة الدكتور طه المتوكل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الحرص على تكريم كواد المجلس اليمني للاختصاصات الطبية نظير جهودهم وحرصهم على تأهيل كوادر طبية مؤهلة في مختلف التخصصات بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية في عموم المرافق الطبية.



وقال "إن التحدي الأكبر لمواجهة تحالف العدوان هو مواصلة البناء والعمل والصمود وتطوير مستوى الخدمات الطبية والتفوق العلمي للكادر الطبي من خلال الأنشطة والفعاليات العلمية والتدريبية في مختلف المرافق والمنشآت الطبية بعموم المحافظات ".



ونوه بما وصلت إليه الكوادر الطبية في اليمن من مراتب متقدمة في نسبة الأطباء الحاصلين على درجة البورد العربي على نظرائهم من الأطباء في الدول العربية، ما يدل على أن الكادر اليمني قادر على التميز والإبداع اذا ما أتيحت له الفرصة .



كما أكد وزير الصحة استعداد الوزارة دعم المجلس اليمني للاختصاصات الطبية لمواصلة أنشطته وفعاليته العلمية والتدريبية لتحسين جودة الخدمات الطبية بما يحد من سفر المرضى لتلقي العلاج في الخارج.

سبأ [20/أكتوبر/2018]سبأ