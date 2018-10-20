مصرع 15 شخصا جراء تفجير انتحاري في أفغانستان

كابول – سبأ :



لقي مالا يقل عن 15 شخصا مصرعهم وأصيب 25 آخرون جراء تفجير انتحاري اليوم في العاصمة الأفغانية كابل، بالتزامن مع إدلاء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات النيابية.



ونقلت وكالة (رويترز) عن مسؤولين أمنيين تأكيدهم أن الانتحاري فجر نفسه عند مدخل أحد مراكز الاقتراع في شمال العاصمة..مشيرين إلى أنه بين ضحايا التفجير عشرة مدنيين وخمسة من عناصر الشرطة.



وشهدت مراكز التصويت اليوم في كابل عدة انفجارات موقعة عددا غير معلوم من الضحايا.



و أعلنت الحكومة الأفغانية عن تمديد التصويت حتى يوم غد الأحد في الانتخابات التي توعدت حركة (طالبان) بنسفها.

[20/أكتوبر/2018]سبأ