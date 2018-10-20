ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 20 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:06:57م
مجلس القضاء يقر إنشاء شعبة مدنية ثانية بعمران وشخصية ثانية بأمانة العاصمة
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الاستثنائي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
غوتيريش يبدي إنزعاجه الشديد إثر تأكيد الرياض مقتل خاشقجي
أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "انزعاجه الشديد" إثر تبلّغه بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فُقد أثره بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الجاري والذي أكّدت الرياض السبت أنّه قُتل يومها داخل مبنى القنصلية.
وزارة النفط تستنكر عرقلة منح التصاريح لسفن المشتقات النفطية
استنكرت وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها قيام (UNVIM) المسماة آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة، بعرقلة منح تصاريح دخول سفينتين تحملان مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة.
وزير الشباب والرياضة يدشن المرحلة الثانية من تدريب اللاعبين الموهوبين
دشن وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم بملاعب مدينة الثورة الرياضية المرحلة الثانية من تدريب الاعبين الموهوبين والتي ينفذها الفريق الفني لاكتشاف المواهب وإنشاء المدارس الكروية.
آخر الأخبار:
بدء برنامج تدريبي لكادر فرع الهيئة العامة للموارد المائية بإب
المحافظ القعطبي: المهرة تتعرض لأشد إعصار في تاريخها
وقفات في المحويت تندد بجرائم العدوان وحربه الاقتصادية علی اليمن
محافظ إب يطلع علي سير العمل بهيئة مستشفى الثورة ومركز الغسيل الكلوي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مصرع 15 شخصا جراء تفجير انتحاري في أفغانستان
[20/أكتوبر/2018]
كابول – سبأ :

لقي مالا يقل عن 15 شخصا مصرعهم وأصيب 25 آخرون جراء تفجير انتحاري اليوم في العاصمة الأفغانية كابل، بالتزامن مع إدلاء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات النيابية.


ونقلت وكالة (رويترز) عن مسؤولين أمنيين تأكيدهم أن الانتحاري فجر نفسه عند مدخل أحد مراكز الاقتراع في شمال العاصمة..مشيرين إلى أنه بين ضحايا التفجير عشرة مدنيين وخمسة من عناصر الشرطة.

وشهدت مراكز التصويت اليوم في كابل عدة انفجارات موقعة عددا غير معلوم من الضحايا.

و أعلنت الحكومة الأفغانية عن تمديد التصويت حتى يوم غد الأحد في الانتخابات التي توعدت حركة (طالبان) بنسفها.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
السلطات العراقية تعلن عن تفكيك خلية إرهابية وإعتقال عناصرها بمحافظة الأنبار
روسيا تتهم الولايات المتحدة بتلفيق الإتهامات لفرض عقوبات جديدة ضدها
التحالف الأمريكي يرتكب ثلاث مجازر راح ضحيتها 62 مدنياً شرق سورية
مئات المهاجرين يحاولون اختراق الحدود بين جواتيمالا والمكسيك
ترامب يتوعد بردّ ''قاس جدا'' إذا ثبُتت مسؤولية الرياض في مقتل خاشقجي
ماي: الاتحاد الأوروبي يريد اتفاقا بشأن خروج بريطانيا في الخريف
غوتيريش يبدي إنزعاجه الشديد إثر تأكيد الرياض مقتل خاشقجي
واشنطن وسول تعلقان مناورات عسكرية لدعم الجهود الدبلوماسية مع بيونغ يانغ
بولتون يقوم بزيارة الى موسكو هذا الأسبوع
130 إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد ثلاث نساء بقصف مدفعي للمرتزقة في الصلو بتعز
[20/أكتوبر/2018]
إصابة مواطن بقصف صاروخي سعودي على مديرية الظاهر بصعدة
[18/أكتوبر/2018]
إستشهاد وإصابة خمسة مواطنين إثر غارتين لطيران العدوان بالحديدة
[18/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين في عملية قنص وقصف صاروخي ومدفعي للعدوان
[18/أكتوبر/2018]
إصابة ثلاثة مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي بصعدة
[17/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by