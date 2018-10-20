مجلس القضاء يقر إنشاء شعبة مدنية ثانية بعمران وشخصية ثانية بأمانة العاصمة

صنعاء-سبأ:

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الاستثنائي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.



كما أقر المجلس إعادة تنظيم الاختصاص المكاني لبعض النيابات الإبتدائية بمحافظة صعدة، بما يتواءم مع الاختصاص المكاني للمحاكم الإبتدائية بالمحافظة بناء على المقترح المرفوع من النائب العام.



كما وافق المجلس على نقل أحد القضاة للعمل رئيسا لمحكمة خمر الإبتدائية بمحافظة عمران، وقاض آخر للعمل رئيسا لمحكمة ماوية الابتدائية بمحافظة تعز وذلك بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي.



وأقر مجلس القضاء إنشاء شعبة مدنية ثانية بمحكمة استئناف عمران وشعبة شخصية ثانية بمحكمة إستئناف أمانة العاصمة.



كما ناقش المجلس عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

[20/أكتوبر/2018]واطلع المجلس في الاجتماع على مذكرة النائب العام بشأن التقرير المتعلق بالتفتيش على السجون بمحافظة البيضاء، المرفوع من اللجنة المكلفة من النائب العام، وأرجأ المجلس البت في الموضوع إلى حين مناقشة تقرير هيئة التفتيش القضائي المتعلق بالتفتيش على أعمال المحاكم في محافظة البيضاء.سبأ