ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 20 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:06:57م
مجلس القضاء يقر إنشاء شعبة مدنية ثانية بعمران وشخصية ثانية بأمانة العاصمة
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الاستثنائي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
غوتيريش يبدي إنزعاجه الشديد إثر تأكيد الرياض مقتل خاشقجي
أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "انزعاجه الشديد" إثر تبلّغه بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فُقد أثره بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الجاري والذي أكّدت الرياض السبت أنّه قُتل يومها داخل مبنى القنصلية.
وزارة النفط تستنكر عرقلة منح التصاريح لسفن المشتقات النفطية
استنكرت وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها قيام (UNVIM) المسماة آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة، بعرقلة منح تصاريح دخول سفينتين تحملان مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة.
وزير الشباب والرياضة يدشن المرحلة الثانية من تدريب اللاعبين الموهوبين
دشن وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم بملاعب مدينة الثورة الرياضية المرحلة الثانية من تدريب الاعبين الموهوبين والتي ينفذها الفريق الفني لاكتشاف المواهب وإنشاء المدارس الكروية.
آخر الأخبار:
بدء برنامج تدريبي لكادر فرع الهيئة العامة للموارد المائية بإب
المحافظ القعطبي: المهرة تتعرض لأشد إعصار في تاريخها
وقفات في المحويت تندد بجرائم العدوان وحربه الاقتصادية علی اليمن
محافظ إب يطلع علي سير العمل بهيئة مستشفى الثورة ومركز الغسيل الكلوي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مجلس القضاء يقر إنشاء شعبة مدنية ثانية بعمران وشخصية ثانية بأمانة العاصمة
[20/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:



عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الاستثنائي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.


واطلع المجلس في الاجتماع على مذكرة النائب العام بشأن التقرير المتعلق بالتفتيش على السجون بمحافظة البيضاء، المرفوع من اللجنة المكلفة من النائب العام، وأرجأ المجلس البت في الموضوع إلى حين مناقشة تقرير هيئة التفتيش القضائي المتعلق بالتفتيش على أعمال المحاكم في محافظة البيضاء.


كما أقر المجلس إعادة تنظيم الاختصاص المكاني لبعض النيابات الإبتدائية بمحافظة صعدة، بما يتواءم مع الاختصاص المكاني للمحاكم الإبتدائية بالمحافظة بناء على المقترح المرفوع من النائب العام.

كما وافق المجلس على نقل أحد القضاة للعمل رئيسا لمحكمة خمر الإبتدائية بمحافظة عمران، وقاض آخر للعمل رئيسا لمحكمة ماوية الابتدائية بمحافظة تعز وذلك بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي.

وأقر مجلس القضاء إنشاء شعبة مدنية ثانية بمحكمة استئناف عمران وشعبة شخصية ثانية بمحكمة إستئناف أمانة العاصمة.

كما ناقش المجلس عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
بدء برنامج تدريبي لكادر فرع الهيئة العامة للموارد المائية بإب
المحافظ القعطبي: المهرة تتعرض لأشد إعصار في تاريخها
وقفات في المحويت تندد بجرائم العدوان وحربه الاقتصادية علی اليمن
محافظ إب يطلع علي سير العمل بهيئة مستشفى الثورة ومركز الغسيل الكلوي
الإفراج عن 24 من المغرر بهم بمحافظة المحويت
تشييع جثمان الشهيد الرقيب عبدالله صادق القاضي بصنعاء
اجتماع برئاسة محافظ حجة يناقش احتياجات مديرية افلح اليمن
مناقشة تحضيرات تنفيذ حملة لإزالة المخلفات والأتربة بحجة
بدء ورشة تدريبية خاصة بالتخطيط الاستراتيجي بصنعاء
محافظ البيضاء يطلع على سير التعليم بعدد من المدارس
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد ثلاث نساء بقصف مدفعي للمرتزقة في الصلو بتعز
[20/أكتوبر/2018]
إصابة مواطن بقصف صاروخي سعودي على مديرية الظاهر بصعدة
[18/أكتوبر/2018]
إستشهاد وإصابة خمسة مواطنين إثر غارتين لطيران العدوان بالحديدة
[18/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين في عملية قنص وقصف صاروخي ومدفعي للعدوان
[18/أكتوبر/2018]
إصابة ثلاثة مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي بصعدة
[17/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by