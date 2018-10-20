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آخر تحديث: السبت، 20 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:59:11م
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وقفه طلابية بشبام كوكبان بالمحويت تندد بجرائم العدوان
[20/أكتوبر/2018]
المحويت-سبأ:

نظمت بمديرية شبام كوكبان بالمحويت اليوم وقفة طلابية احتجاجية للتنديد باستمرار جرائم العدوان الأمريكي السعودي .


واستنكرت الوقفة الطلابية التي نظمتها مدرسة الأوائل بمشاركة مسؤولي المديرية والقطاع التربوي استمرار الصمت الدولي إزاء جرائم الإبادة اليومية التي يتعرض لها أطفال ونساء اليمن وتفاقم الوضع الانساني جراء الحرب الاقتصادية الممنهجة.

وطالبت الوقفة الأمم المتحدة باتخاذ موقف مسئول لإيقاف العدوان ورفع الحصار علی اليمن .

وأكد المشاركون في الوقفة أهمية استمرار رفد الجبهات بالمال والعتاد للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

سبأ
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