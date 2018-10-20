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مناقشة مستوى أداء عمل لجان حماية الأطفال بمحافظة إب
[20/أكتوبر/2018]
إب-سبأ:

ناقشت لجان حماية الأطفال بعشر مديريات بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، مستوى تنفيذ برامج وخطط الحماية الاجتماعية خلال الفترة الماضية من العام الجاري.


واستعرض الاجتماع بحضور مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة نصر البعداني آلية تفعيل لجان الحماية بالمديريات والتي تتكون من 16 عضوا من مقدمي الخدمة الاجتماعية للأطفال المستهدفين ودورها خلال المرحلة القادمة في هذا الجانب.

وبين البعداني أنه سيتم مناقشة تقارير الأخصائيين ومدراء إدارة الحالة بالمديريات وفقا للنماذج المعدة لها بشأن برامج الحماية المتضمن تحديد الاحتياجات لإدارة الحالات المستهدفة وإمكانية توفيرها.

وفي الاجتماع وجه المحافظ صلاح بتفعيل لجان الحماية بالمديريات خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار وحرمان الأطفال من حقوقهم.

وشدد على أهمية تقديم مختلف الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية للأطفال وتنفيذ برامج الحماية على أكمل وجه.

ولفت محافظ إب إلى أن من حق الأطفال ممارسة حقوقهم التي كفلتها القوانين والتشريعات والمواثيق المحلية والدولية والتي حرم البعض منها جراء الضغوط نفسية واجتماعية الناجمة عن العدوان.

سبأ
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