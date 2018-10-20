[20/أكتوبر/2018]
الحديدة-سبأ:
تفقد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم اليوم غرفة طوارئ سهول تهامة بوادي مور مديرية الزهرة.
واستمع قحيم من مدير الغرفة وائل الوعيل والمختصين إلى شرح عن الجدوى من إنشاء الغرفة التي تغطي أكثر من ٣٥ ألف هكتار من الأراضي الزراعية .. مبينين أن المشروع يعد صمام أمان للمزارعين والأراضي الزراعية وحمايتها من الجرف أثناء تدفق السيول في الوادي الذي يمر بمديريتي الزهرة واللحية.
وأشاد بجهود العاملين في الغرفة للحد من الخسائر التي تلحق بالمزارعين خلال مواسم الأمطار والحفاظ على التربة من التجريف .. مؤكدا سعي قيادة المحافظة لتذليل الصعوبات أمام المزارعين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالزراعة والمزارعين وتماشيا مع إعلان العام 2019م عاما للزراعة في محافظة الحديدة.
رافقه خلال الزيارة مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي عبد الرحمن إسحاق ومدير مديرية الزهرة عبد الرحمن الرفاعي.
سبأ