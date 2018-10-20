لتونسية أُنس جابر تخفق في التتويج بلقب بطولة كأس الكرملين للتنس

موسكو – سبأ :



أخفقت النجمة التونسية أُنس جابر اليوم السبت في إتمام عروضها الرائعة والتتويج بلقب بطولة كأس الكرملين للتنس، لتحرز الروسية داريا كاساتكينا لقب البطولة والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 900 ألف دولار.



وفرطت جابر والتي تألقت بشكل لافت في البطولة بفوز كان في متناول يدها وأنهت المجموعة الأولى لصالحها بستة أشواط مقابل شوطين.



وكانت اللاعبة التونسية قريبة من حسم اللقب لصالحها، لكنها خسرت في المجموعة الثانية في الشوط الفاصل، ومن ثم حسمت النجمة داريا كاساتكينا نتيجة المجموعة الثالثة لصالحها، لتفوز بصعوبة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم واستغرقت ساعتين تقريباً.



وأحرزت داريا كاساتكينا بذلك للمرة الثانية في مسيرتها لقب بطولة كأس الكرملين، بينما خاضت أُنس جابر (24 عاماً) أول نهائي في مسيرتها الاحترافية حتى الآن.

[20/أكتوبر/2018]سبأ