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محافظ ذمار يشيد بجهود رجال الأمن
[20/أكتوبر/2018]
ذمار-سبأ:

أشاد محافظ ذمار رئيس اللجنة الأمنية محمد حسين المقدشي بجهود رجال الأمن في ضبط كمية من الحشيش المخدر.


وأعرب المحافظ المقدشي خلال زيارته اليوم لإدارة البحث الجنائي بالمحافظة واطلاعه على كمية الحشيش المخدر الذي تم ضبطه، عن أمله في مضاعفة أجهزة الأمن للجهود الرامية ضبط الجريمة قبل وقوعها والحفاظ على الأمن والاستقرار.

فيما أشاد مدير أمن المحافظة العميد علي الحربي بالنجاحات التي يحققها منتسبو البحث الجنائي في ضبط الجرائم .. مؤكدا أهمية إحالة القضايا إلى النيابة أولا بأول وفقا للقانون.

بدوره أوضح مدير البحث الجنائي العقيد محمد الخطيب ومدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد جبر العصري، أن كمية الحشيش ضبطت في المدخل الجنوبي لمدينة ذمار ويجري حاليا استكمال إجراءات التحقيق وإحالة القضية للنيابة العامة.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للبحث الجنائي بذمار ضبطت طنا من الحشيش المخدر خلال الأسبوع الماضي على متن سيارة نوع دينه قادمة من محافظة عدن في طريقها إلى محافظة الحديدة ومنها إلى السعودية.

رافق محافظ ذمار خلال الزيارة نائب مدير البحث الجنائي العقيد سالم الحداد ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وعدد من القيادات الأمنية.

سبأ
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