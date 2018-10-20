محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين مشروع الحقيبة المدرسية بمديرية معين بأمانة العاصمة صنعاء-سبأ:

دشن المنتدى الوطني للشباب اليوم مشروع توزيع الحقيبة المدرسية التي تستهدف طلاب وطالبات مديرية معين بأمانة العاصمة، بتمويل مجموعة الجيل الجديد وعدد من منظمات المجتمع المدني.



تستهدف المرحلة الأولى من المشروع توزيع 105 حقائب مدرسية متكاملة لطالبات مدرسة السلام للبنات بمنطقة شملان، من الأسر الفقيرة والمحتاجة.



وفي التدشين أشار رئيس المنتدى بسام الجعدي إلى أن عدد المستهدفين من المشروع 300 طالبا وطالبة من مدارس مديرية معين .. لافتا إلى أن المشروع يأتي ضمن أنشطة المنتدى الوطني للشباب الذي يتضمن سلسلة من المشاريع الإنسانية والخيرية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة.



وذكر أن فريق المنتدى نفذ مسحا ميدانيا خلال الأسابيع الماضية بالمديرية لحصر الطلاب المستهدفين من المشروع .. منوها بدعم مجموعة الجيل الجديد وإسهامها في تمويل مشروع الحقيبة المدرسية للطلاب والطالبات من الأسر الفقيرة والمحتاجة جراء الأوضاع التي تمر بها البلاد .



ودعا المنظمات ورجال المال والأعمال المساهمة في تشجيع الطلاب والطالبات على الاستمرار في التعليم من خلال دعم مشروع الحقيبة المدرسية وحملة العودة إلى المدرسة.



ولفت إلى أن المنتدى لديه خطة مشاريع مستقبلية في مجال التدريب والتأهيل وغيرها .. مناشدا أهل الخير بتقديم الدعم للطلاب والطالبات بما يكفل تحفيزهم على عدم التسرب من المدارس نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها كثير من الأسر.

سبأ [20/أكتوبر/2018]سبأ