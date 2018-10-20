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القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس مجلس التلاحم القبلي
[20/أكتوبر/2018]
صنعاء -سبأ:

التقى القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس اليوم رئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام.


جرى خلال اللقاء مناقشة جهود مجلس التلاحم القبلي في تفعيل دور القبائل لدعم المجتمع خاصة دعم أسر الشهداء وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان الذي أوغل في استباحة حرمة دم أبناء اليمن وما يفرضه من حصار وحرب اقتصادي للعام الرابع على التوالي.

وتطرق اللقاء إلى جوانب التنسيق بين مجلسي الشورى والتلاحم القبلي في تفعيل الدور الرسمي والشعبي لمواجهة العدوان ومخططاته.

وأشاد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء بجهود مجلس التلاحم القبلي في رفد جبهات العزة والكرامة ووحدة الصف وخدمة القضايا الوطنية .. مشيراً إلى أن التحام القبائل إلى جانب الجيش واللجان الشعبية ورفضها الذل والهوان ما يزال صمام أمان لصد العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

ولفت بهذا الصدد إلى دور القبائل اليمنية عبر التاريخ وما سطروه من تضحيات في سبيل نصرة الإسلام، إنطلاقاً من إيمانهم ووفائهم لعقيدتهم، حيث سجلوا أروع المآثر والملاحم نصرةً للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونشر الدين الإسلامي على مستوى العالم خاصة جنوب شرق آسيا .

ونوه العيدروس بالأدوار التي يقوم بها مجلس التلاحم القبلي في سبيل إصلاح ذات البين في أوساط المجتمع بما فيها مشاكل الثأر بين القبائل بما يخدم وحدة الصف لمواجهة العدوان .. مشيدا بالزيارات التي يقوم بها رئيس وأعضاء مجلس التلاحم القبلي للمرابطين في مختلف جبهات العزة والكرامة وكذا زياراتهم للجرحى بالمستشفيات واتصالاتهم بالشخصيات الاجتماعية والإعتبارية بما يعزز من الصمود والثبات.

وأكد أهمية تشجيع المزارعين في القرى والمديريات من أجل التوسع وتجويد المحاصيل الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي الذي يعتبر صمام أمان إقتصادي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار .

وأشار إلى أهمية دور مجلس التلاحم القبلي إلى جانب الأدوار الوطنية التي يقوم بها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ ومجلسي النواب والشورى ومختلف فئات الشعب لتعزيز جبهة الصمود والتصدي للعدوان.

من جانبه دعا رئيس مجلس التلاحم القبلي رجال اليمن الاضطلاع بأدوارهم الوطنية المأمولة في تعميق الوحدة الوطنية والتحشيد لمواجهة العدوان في مختلف الجبهات وصولاً إلى مجتمع مدافع عن حرية وكرامة وسيادة الشعب اليمني.

وأشار إلى أن مجلس التلاحم القبلي ما يزال يولي الشهداء وأسرهم اهتماماً يليق بعظم التضحيات التي سطروها دفاعاً عن عزة وكرامة الشعب اليمني.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشورى وعدد من قيادات مجلس التلاحم القبلي.

سبأ
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