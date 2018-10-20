رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فريق تشيلسي يتعادل أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لندن – سبأ:







تعادل فريق تشيلسي بصعوبة أمام ضيفه مانشستر يونايتد (2-2)، في المبارة التي جمتهما اليوم السبت ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.







وافتتح المدافع الألماني أنتونيو روديغر التسجيل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.



ورد الجناح الفرنسي انتوني مارتيال بهدفين متتاليين لمانشستر ، عند الدقيقتين (55، 73).



وأنقذ لاعب خط الوسط روس باركلي الفريق اللندني من الهزيمة بهدف سجله في الوقت القاتل، في الدقيقة السادسة المحتسبة بدلا من الضائع للمباراة.



ورفع تشيلسي رصيده، بعد هذا التعادل، إلى 21 نقطة، لينفرد بصدارة البريمير ليغ، وبانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة، بينما يشغل مانشستر يونايتد المركز الثامن، حتى الآن، برصيد 14 نقطة.

سبأ [20/أكتوبر/2018]سبأ