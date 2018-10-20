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تدشين حملة الصيانة الشاملة لشبكة الاتصالات والانترنت بمحافظة ريمة
[20/أكتوبر/2018]
ريمة-سبأ:

دشن وكيل محافظة ريمة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي حملة الصيانة الشاملة لشبكة الاتصالات والانترنت بالمحافظة.


تهدف الجملة خلال 45 الي اعادة تأهيل وتحسين وضع الشبكة وصيانتها وإعادة تشغيلها وتغيير الكابلات التالفة والاستفادة من سعتها الشاغرة وتوفير خطوط الاتصالات ونقاط الانترنت للمواطنين في عموم مديريات المحافظة.

وفي التدشين اكد الوكيل الضبيبي اهمية تنفيذ الحملة الهادفة لتأهيل وتحسين وضع شبكة الاتصالات بمختلف مديريات المحافظة..لافتا إلى حرص قيادة المحافظة علي نجاح الحملة وتحقق اهدافها.

وحث القيادات المحلية بالمديريات بالتعاون مع الفرق الفنية للاتصالات وتذليل اي صعوبات تواجه عملها..مشددا على الجميع تحمل مسؤولية الحفاظ علي شبكات الاتصالات والكابلات التي تتعرض للاعتداء او لإطلاق الأعيرة النارية بالمناسبات.

وأشاد وكيل ريمة بالجهود المبذولة من قيادات ومنتسبي قطاع الاتصالات علي تحديث وتطوير وتوسيع خدمات الاتصالات والانترنت بالمحافظة.

بدوره استعرض مديرمكتب الاتصالات بالمحافظة ياسر حسن ثامر الاشكاليات التي تعاني منها شبكات الاتصالات في مختلف الجوانب المتعلقة بأنشطة الحملة علي مستوي كل مديرية.

وتطرق ثامر الي الية ومراحل التنفيذ التي تستهدف كافة مديريات المحافظة في تغيير وتمديد مايقارب ثمانية آلاف متر من الكابلات الهوائية ذات السعات المختلفة وكذا اصلاح الخطوط العاطلة البالغة 625خط ، وإعادة تأهيل خطوط الشبكة البالغة الف و210خط، وسبعة آلاف و 650 نقطة من نقاط التوصيل في الكابلات.

سبأ
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