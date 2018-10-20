محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دورة تدريبية في مجال إعداد الموازنة والنظام المحاسبي الموحد صنعاء-سبأ:

بدأت بالمؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب اليوم دورة تدريبية في مجال إعداد الموازنة والنظام المحاسبي الموحد.



تهدف الدورة التي تنظمها المؤسسة على مدى 11 يوم تأهيل 25 متدربا من كوادر المؤسسة وتزويدهم بمهارات ومعارف في مجالات محاسبية وكذا إعداد الموازنة والنظام المحاسبي الموحد بما يخدم دور المؤسسة في أداء مهامها وأنشطتها المختلفة.



وفي افتتاح الدورة أشار القائم بأعمال عميد معهد العلوم المالية والاقتصادية الدكتور نجيب الموشكي إلى أهمية تنفيذ مثل هذه الدورات النوعية لتأسيس إدارة بشكل علمي ومدروس.



ولفت إلى أهمية ما تتضمنه الدورة من مفاهيم ومعلومات تتعلق بتأسيس السجلات والعمل المحاسبي .. مبينا أنه في الوقت الذي يمكن اعتبار عمليات قيد السجلات والنظام المحاسبي سهلة وبسيطة، إلا أنه يتطلب التركيز الدقيق والتزود بمهام النظام المحاسبي.



وبين الدكتور الموشكي أن النظام المحاسبي هو نظام معلومات يتكون من مدخلات وعملية البيانات التي على ضوئها يتم استخراج معلومات للاستفادة منها في الجوانب المالية والمحاسبية.



وحث القائم بأعمال عميد المعهد المتدربين على الاستفادة من محتويات الدورة بما يساعدهم في التعامل مع الجوانب والنظام المحاسبي بالمؤسسة ومواكبة التطورات والتقنيات الحديثة في هذه الجوانب.



فيما أشارت كلمة المؤسسة التي ألقاها المهندس علي الخالد الحرص على تدريب كوادر المؤسسة في مجال النظام المحاسبي بما يسهم في تعزيز قدرات المتدربين ورفع مهاراتهم في الأنظمة المحاسبية.



حضر الافتتاح مستشار قطاع وزارة المالية ومعهد العلوم المالية والاقتصادية خالد سنهوب والمدرب عادل المغربي.

سبأ [20/أكتوبر/2018]سبأ