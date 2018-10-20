[20/أكتوبر/2018]
صعدة-سبأ:
سير أهالي عزلة نشور بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة اليوم قافلة غذائية باسم الشهيد محمد زياد غانم تحت شعار " الوفاء لدماء الشهداء" دعماً وإسناداً لرجال الجيش واللجان الشعبية .
وخلال تسيير القافلة التي احتوت على العشرات من رؤوس الاغنام والأبقار بالإضافة إلى مبالغ مالية نفذ أهالي المنطقة وقفة احتجاجية بحضور عدد من مسؤلي المحافظة استنكاراً لاستمرار جرائم تحالف العدوان وحصاره وحربه الاقتصادية .
وأكدت الوقفة على ضرورة الاستمرار في الإمداد والتحشيد نحو جبهات القتال بفاعلية كبيرة لرفد ومساندة رجال الجيش واللجان الشعبية للوصول إلى النصر بإذن الله تعالى .
سبأ