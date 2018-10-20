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آخر تحديث: السبت، 20 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:45:13م
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  عربي ودولي
السلطات العراقية تعلن عن تفكيك خلية إرهابية وإعتقال عناصرها بمحافظة الأنبار
[20/أكتوبر/2018]
بغداد – سبأ :

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم السبت عن تفكيك خلية ارهابية واعتقال عناصرها في قضاء الكرمة التابع لمحافظة الأنبار غربي العراق.


وقالت المديرية في بيان لها إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في اللواء 51 الفرقة 14 وضمن سعيها الدؤوب لقبر محاولات تكوين خلايا نائمة وبعملية نوعية امتازت بالتخطيط وجرأة وشجاعة التنفيذ أسفرت عن اختراق وتفكيك نواة لخلية نائمة في قضاء الكرمة التابع لمحافظة الأنبار".

وأضاف البيان إن "القوات الأمنية تمكنت من استدراجهم لكمين محكم، حيث تم إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض".

ولم تعلن الاستخبارات العراقية عن عدد أعضاء الخلية ولا جنسياتهم.

سبأ
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