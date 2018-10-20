[20/أكتوبر/2018]
ذمار-سبأ:
نظم اليوم بالمركز الثقافي بذمار فعالية اليوم المفتوح للتوعية بتفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والذي إقامته مبادرة العلم للجميع ومبادرة بصمة خير بالشراكة مع الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين بذمار وجمعية الوفاء الخيرية النسوية.
وخلال الفعالية التي حضرها وكيل المحافظة محمود الجبين، أكد وكيل المحافظة محسن على هارون، أهمية تضافر جهود الجميع لدعم المعاقين والحصول على حقوقهم في التعليم والصحة.
وأكد اهتمام الدولة بقضايا المعاقين ومنحهم كافة الحقوق باعتبارهم من جزء من المجتمع.. لافتا إلى أن العدوان أسهم في زيادة أعداد المعاقين جراء الجرائم التي يرتكبها يوميا في ظل تغاضي المجتمع الدولي.
فيما أشار رئيس فرع جمعيات المعاقين بذمار يعقوب الدولة وممثلة المبادرات المجتمعية فاطمة الجبري، إلى أهمية تفعيل قانون الإعاقة والمطالبة بحقوق المعاقين.
حضر الفعالية مدير مكتب الثقافة محمد العومري ومدير مكتبة البردوني عبده علي الحودي ومستشارة المحافظ سميرة القانون.
سبأ