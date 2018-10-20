عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا تتهم الولايات المتحدة بتلفيق الإتهامات لفرض عقوبات جديدة ضدها موسكو – سبأ :



إتهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم السبت الولايات المتحدة بتلفيق الاتهامات ضد بلاده لفرض عقوبات جديدة عليها .



وقال ريابكوف في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية اليوم "لا تزال السلطات الأمريكية تقوم بتخويف المجتمعين الأمريكي والدولي بـ "القراصنة الروس"، واتهمت مواطنة روسية أخرى بمحاولة التأثير على مزاج الناخبين الأمريكيين".



واوضح ان الولايات المتحدة تحاول خلال السنتين الأخيرتين، أي منذ الانتخابات الرئاسية الماضية، عن طريق نشر المعلومات الكاذبة بلا خجل، استخدام نفس الاتهامات قبيل الانتخابات الجديدة.



وأضاف إن الحديث يدور عن حملة افتراء مخجل .. مشيراً إلى أن أسبابها تعود إلى نية بعض الساسة الأمريكيين تحقيق تفوق في المعارك الحزبية وممارسة الضغط على روسيا في آن واحد.. ولتحقيق هذه الأغراض يستخدمون كل الوسائل الممكنة، بما فيها القضايا الجنائية المتعمدة وتوجيه التهم السخيفة والأدلة المضحكة".



وعبر الدبلوماسي الروسي عن اعتقاده بأن "واشنطن تلفق حجة لفرض عقوباتها المشهورة" على روسيا.



ووجهت وزارة العدل الأمريكية أمس الجمعة اتهامات لمواطنة روسية تدعى يلينا خوسياينوفا، بالتدخل في الانتخابات الأمريكية النصفية المقبلة في شهر نوفمبر القادم.



وجاء في بيان صدر عن الوزارة أنها وجهت اتهامات بالتآمر ضد خوسياينوفا (44 عاماً) .. مشيرة إلى أن هذه المواطنة تسعى إلى "إثارة الفوضى في النظام السياسي الأمريكي من خلال نشر المعلومات الخاطئة وإثارة النزاعات حول مجموعة واسعة من القضايا ذات التغطية الإعلامية الرنانة".

سبأ [20/أكتوبر/2018]سبأ