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آخر تحديث: السبت، 20 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:45:13م
عمليات هجومية على مواقع المرتزقة بصرواح في مأرب
نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم عمليات هجومية على مواقع مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي في نجد العتق وخلف جبل هيلان بمديرية صرواح في محافظة مأرب.
غوتيريش يبدي إنزعاجه الشديد إثر تأكيد الرياض مقتل خاشقجي
أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "انزعاجه الشديد" إثر تبلّغه بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فُقد أثره بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الجاري والذي أكّدت الرياض السبت أنّه قُتل يومها داخل مبنى القنصلية.
وزارة النفط تستنكر عرقلة منح التصاريح لسفن المشتقات النفطية
استنكرت وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها قيام (UNVIM) المسماة آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة، بعرقلة منح تصاريح دخول سفينتين تحملان مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة.
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دشن وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم بملاعب مدينة الثورة الرياضية المرحلة الثانية من تدريب الاعبين الموهوبين والتي ينفذها الفريق الفني لاكتشاف المواهب وإنشاء المدارس الكروية.
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  رياضة
ريال مدريد يخسر 2-1 على أرضه أمام ليفانتي
[20/أكتوبر/2018]
مدريد – سبأ :



خسر فريق ريال مدريد صاحب المركز الخامس 2-1 على أرضه أمام ليفانتي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.




وتمكن فريق ليفانتي من تسجيل هدفين في أول 13 دقيقة عن طريق خوسيه موراليس وروجر مارتي من ركلة جزاء بعد خطأين فادحين من مدافع الريال رفائيل فاران.

وقلص الريال الفارق عن طريق مارسيلو في الدقيقة 72 لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الهزيمة الثانية على التوالي والثالثة في آخر أربع مباريات.

وتجمد رصيد الريال عند 14 نقطة من تسع مباريات، بينما ارتفع ليفانتي إلى 13 نقطة بعد فوزه الثالث على التوالي.

سبأ
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