رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ريال مدريد يخسر 2-1 على أرضه أمام ليفانتي مدريد – سبأ :







خسر فريق ريال مدريد صاحب المركز الخامس 2-1 على أرضه أمام ليفانتي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.







وتمكن فريق ليفانتي من تسجيل هدفين في أول 13 دقيقة عن طريق خوسيه موراليس وروجر مارتي من ركلة جزاء بعد خطأين فادحين من مدافع الريال رفائيل فاران.



وقلص الريال الفارق عن طريق مارسيلو في الدقيقة 72 لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الهزيمة الثانية على التوالي والثالثة في آخر أربع مباريات.



وتجمد رصيد الريال عند 14 نقطة من تسع مباريات، بينما ارتفع ليفانتي إلى 13 نقطة بعد فوزه الثالث على التوالي.

سبأ [20/أكتوبر/2018]سبأ