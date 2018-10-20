محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قبائل بيت مونس والحربي في المحويت تدين جرائم العدوان علی اليمن المحويت-سبأ:

نظمت قبائل بيت مونس والحربي في مدينة المحويت وقفة إحتجاجية لإدانة جرائم العدوان والحرب الاقتصادية علی الشعب اليمني.



وفي الوقفة التي شارك فيها مشائخ ووجهاء المدينة ومدير المديرية إبراهيم عبدالحميد إستنكر المشاركون الموقف الدولي الداعم لقوی العدوان في تنفيذ مجازره المروعه بحق أطفال ونساء اليمن.



وحملوا المجتمع الدولي مسؤولية صمته المتواصل إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من حصار وتجويع وأوضاع إنسانية متفاقمة منذ نحو أربعة أعوام.



ودعت الوقفة كافة قبائل المحويت إلی تعزيز الصمود والتلاحم ومواصلة رفد الجبهات بالمال والرجال في سبيل نصرة الوطن.



وأكدت قبائل بيت مونس والحربي أن حرب التجويع والتمادي في تدمير الاقتصاد والعملة المحلية لن تخضع أبناء الشعب بل تزيدهم تماسكا في مواصلة الصمود لمواجهة قوی العدوان.

سبأ [20/أكتوبر/2018]سبأ