محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أقرار بدء العمل بإزالة المخالفات بمديريتي الثورة ومعين بأمانة العاصمة صنعاء -سبأ:

أقر اجتماع بمكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة اليوم البدء بتنفيذ إزالة المخالفات والمظاهر المشوهة والعشوائية بمديريات الأمانة.



واستعرض الاجتماع برئاسة وكيل الأمانة المساعد لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي, المواضيع المتصلة بآلية العمل للمرحلة الأولى من إزالة المخالفات العشوائية وتنظيم الأسواق العامة في مديريتي معين والثورة بالإضافة إلى وضع آليه العمل لبقية مديريات أمانة العاصمة والتي سيتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة.



وتطرق الاجتماع الذي ضم مدراء الأشغال بالمديريات إلى أهمية بذل مزيد من الجهود وتوحيدها في سبيل إزالة المخالفات وتثبيت الوضع العام بالشوارع والأحياء بما يكفل الحفاظ على المظهر العام لمديريات العاصمة.



وأشاد الوكيل المساعد بجهود مكتب الأشغال بالأمانة وفروعه بالمديريات خلال الفترة الماضية واستمراره في تنفيذ حملات رفع المخلفات وإزالة المخالفات وتنظيم الأسواق، والتي ينفذها بالتنسيق مع مشروع النظافة والجهات ذات العلاقة.



وأكد الحوثي, أهمية إزالة كافة المخالفات والمظاهر المشوهة وتنظيم الأسواق للحد من الاختناقات المرورية، مشيراً إلى جهود قيادة الأمانة في تحسين الخدمات والتخفيف من معاناة المواطنين.



ولفت إلى أهمية اضطلاع المديريات بمهامها ومسئولياتها في إزالة المخالفات والاستحداثات التي طالت الشوارع والأرصفة ومنع تكرارها مستقبلا.



من جانبه أكد مدير مكتب الأشغال العامة المهندس عبدالسلام الجرادي, القيام بعدد من الحملات المستمرة بالمديريات والتي تستهدف جميع الشوارع الواقع عليها مخالفات ,إلى جانب رفع المخلفات الصلبة والأتربة المتكدسة.



ونوه المهندس الجرادي, بأهمية الحملات في إزالة المخالفات والحد من العشوائيات بما يسهم في تحسين المظهر الجمالي للعاصمة صنعاء ويساند جهود أعمال النظافة .

سبأ [20/أكتوبر/2018]سبأ