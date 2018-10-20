ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 20 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:18:32م
عمليات هجومية على مواقع المرتزقة بصرواح في مأرب
نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم عمليات هجومية على مواقع مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي في نجد العتق وخلف جبل هيلان بمديرية صرواح في محافظة مأرب.
غوتيريش يبدي إنزعاجه الشديد إثر تأكيد الرياض مقتل خاشقجي
أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "انزعاجه الشديد" إثر تبلّغه بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فُقد أثره بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الجاري والذي أكّدت الرياض السبت أنّه قُتل يومها داخل مبنى القنصلية.
اجتماع بوزارة الصناعة يناقش الإجراءات الكفيلة بدعم البنك المركزي
عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماعا ضم وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد السياني وكبار تجار الاستيراد والتصدير.
وزير الشباب والرياضة يدشن المرحلة الثانية من تدريب اللاعبين الموهوبين
دشن وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم بملاعب مدينة الثورة الرياضية المرحلة الثانية من تدريب الاعبين الموهوبين والتي ينفذها الفريق الفني لاكتشاف المواهب وإنشاء المدارس الكروية.
آخر الأخبار:
مقتل 62 مدنيا جراء غارة للتحالف الدولي في ريف دير الزور
قبائل بيت مونس والحربي في المحويت تدين جرائم العدوان علی اليمن
أقرار بدء العمل بإزالة المخالفات بمديريتي الثورة ومعين بأمانة العاصمة
وزير الزراعة يطلع على أنشطة وبرامج المؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير الزراعة يطلع على أنشطة وبرامج المؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب
[20/أكتوبر/2018]
صنعاء -سبأ:




أطلع وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك قاسم الثور، خلال زيارته اليوم، للمؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب على أنشطة المؤسسة والاقسام والادارات التابعة لها وكذا البرامج والتقنيات التي تستخدمها المؤسسة في انتاج الحبوب الغذائية .

وأطلع الوزير على الصعوبات والعراقيل التي تواجهها المؤسسة عند تنفيذ أنشطتها لتنمية وانتاج الحبوب المختلفة .

وشدد على ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر العاملين في المؤسسة باعتبار العنصر البشري الركيزة الاساسية في التنمية في أي بلد .

وأكد الوزير حرص قيادة الوزارة على تقديم التسهيلات الممكنة لدعم جهود وبرامج المؤسسة وتعزيز دورها في تحسين انتاجية الحبوب الغذائية المختلفة واللازمة لتوفير الأمن الغذائي .

وحث على تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ المهام والانشطة والبرامج المختلفة وبما يسهم في تعزيز جهود وزارة الزراعة وبرامجها لرفع وتحسين انتاجية الحبوب الغذائية في اليمن والاستفادة منها في جوانب الأمن الغذائي وتحسين الدخل المعيشي للاسر الزراعية والتخفيف من معاناتهم نتيجة العدوان والحصار .

رافقه خلال الزيارة وكيل وزارة الزراعة لقطاع تنمية الانتاج الزراعي المهندس علي عبدالكريم الفضيل وعدد من
المسؤلين .

سبأ
  المزيد من (محلي)
قبائل بيت مونس والحربي في المحويت تدين جرائم العدوان علی اليمن
أقرار بدء العمل بإزالة المخالفات بمديريتي الثورة ومعين بأمانة العاصمة
إصابة مواطن بنيران حرس الحدود السعودي بصعدة
مقتل وجرح عدد من المرتزقة في انكسار زحف لهم قبالة نجران
اعلان نتائج ثانوية عبدالناصر للمتفوقين بقبول 204 طلاب من 703
استشهاد ثلاث نساء بقصف مدفعي للمرتزقة في الصلو بتعز
عملية مشتركة لسلاح الجو والقوة الصاروخية تستهدف قيادة قوات الغزاة في الساحل الغربي
عمليات هجومية على مواقع المرتزقة بصرواح في مأرب
مصرع وإصابة 10 مرتزقة في عملية هجومية بجبهة نهم
قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات عسكرية وقصف مدفعي وصاروخي
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد ثلاث نساء بقصف مدفعي للمرتزقة في الصلو بتعز
[20/أكتوبر/2018]
إصابة مواطن بقصف صاروخي سعودي على مديرية الظاهر بصعدة
[18/أكتوبر/2018]
إستشهاد وإصابة خمسة مواطنين إثر غارتين لطيران العدوان بالحديدة
[18/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين في عملية قنص وقصف صاروخي ومدفعي للعدوان
[18/أكتوبر/2018]
إصابة ثلاثة مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي بصعدة
[17/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by