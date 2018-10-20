محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الزراعة يطلع على أنشطة وبرامج المؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب صنعاء -سبأ:







أطلع وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك قاسم الثور، خلال زيارته اليوم، للمؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب على أنشطة المؤسسة والاقسام والادارات التابعة لها وكذا البرامج والتقنيات التي تستخدمها المؤسسة في انتاج الحبوب الغذائية .



وأطلع الوزير على الصعوبات والعراقيل التي تواجهها المؤسسة عند تنفيذ أنشطتها لتنمية وانتاج الحبوب المختلفة .



وشدد على ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر العاملين في المؤسسة باعتبار العنصر البشري الركيزة الاساسية في التنمية في أي بلد .



وأكد الوزير حرص قيادة الوزارة على تقديم التسهيلات الممكنة لدعم جهود وبرامج المؤسسة وتعزيز دورها في تحسين انتاجية الحبوب الغذائية المختلفة واللازمة لتوفير الأمن الغذائي .



وحث على تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ المهام والانشطة والبرامج المختلفة وبما يسهم في تعزيز جهود وزارة الزراعة وبرامجها لرفع وتحسين انتاجية الحبوب الغذائية في اليمن والاستفادة منها في جوانب الأمن الغذائي وتحسين الدخل المعيشي للاسر الزراعية والتخفيف من معاناتهم نتيجة العدوان والحصار .



رافقه خلال الزيارة وكيل وزارة الزراعة لقطاع تنمية الانتاج الزراعي المهندس علي عبدالكريم الفضيل وعدد من

المسؤلين .

سبأ [20/أكتوبر/2018]سبأ