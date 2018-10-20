مقتل وجرح عدد من المرتزقة في انكسار زحف لهم قبالة نجران نجران-سبأ:







قتل وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي اليوم خلال انكسار زحف لهم في منطقة الصوح قبالة نجران .



وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية /سبا/ أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية تصدت لزحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي على تبة غازي في الصوح ما أدى إلى مصرع وجرح العديد من المرتزقة وانكسار الزحف .



وأشار المصدر إلى أن الزحف استمر لساعات بمساندة الطيران الحربي والعمودي والاستطلاعي المعادي دون احراز أي تقدم ميداني .



ولفت المصدر إلى أن وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية احرقت آليتين عسكريتين خلال الزحف الفاشل للمرتزقة .

سبأ [20/أكتوبر/2018]سبأ