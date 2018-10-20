ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 20 - أكتوبر - 2018 الساعة 03:58:41م
عمليات هجومية على مواقع المرتزقة بصرواح في مأرب
نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم عمليات هجومية على مواقع مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي في نجد العتق وخلف جبل هيلان بمديرية صرواح في محافظة مأرب.
غوتيريش يبدي إنزعاجه الشديد إثر تأكيد الرياض مقتل خاشقجي
أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "انزعاجه الشديد" إثر تبلّغه بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فُقد أثره بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الجاري والذي أكّدت الرياض السبت أنّه قُتل يومها داخل مبنى القنصلية.
اجتماع بوزارة الصناعة يناقش الإجراءات الكفيلة بدعم البنك المركزي
عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماعا ضم وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد السياني وكبار تجار الاستيراد والتصدير.
وزير الشباب والرياضة يدشن المرحلة الثانية من تدريب اللاعبين الموهوبين
دشن وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم بملاعب مدينة الثورة الرياضية المرحلة الثانية من تدريب الاعبين الموهوبين والتي ينفذها الفريق الفني لاكتشاف المواهب وإنشاء المدارس الكروية.
آخر الأخبار:
قبائل بيت مونس والحربي في المحويت تدين جرائم العدوان علی اليمن
أقرار بدء العمل بإزالة المخالفات بمديريتي الثورة ومعين بأمانة العاصمة
وزير الزراعة يطلع على أنشطة وبرامج المؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب
إصابة مواطن بنيران حرس الحدود السعودي بصعدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مقتل وجرح عدد من المرتزقة في انكسار زحف لهم قبالة نجران
[20/أكتوبر/2018]
نجران-سبأ:




قتل وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي اليوم خلال انكسار زحف لهم في منطقة الصوح قبالة نجران .

وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية /سبا/ أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية تصدت لزحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي على تبة غازي في الصوح ما أدى إلى مصرع وجرح العديد من المرتزقة وانكسار الزحف .

وأشار المصدر إلى أن الزحف استمر لساعات بمساندة الطيران الحربي والعمودي والاستطلاعي المعادي دون احراز أي تقدم ميداني .

ولفت المصدر إلى أن وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية احرقت آليتين عسكريتين خلال الزحف الفاشل للمرتزقة .

سبأ
  المزيد من (محلي)
قبائل بيت مونس والحربي في المحويت تدين جرائم العدوان علی اليمن
أقرار بدء العمل بإزالة المخالفات بمديريتي الثورة ومعين بأمانة العاصمة
وزير الزراعة يطلع على أنشطة وبرامج المؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب
إصابة مواطن بنيران حرس الحدود السعودي بصعدة
اعلان نتائج ثانوية عبدالناصر للمتفوقين بقبول 204 طلاب من 703
استشهاد ثلاث نساء بقصف مدفعي للمرتزقة في الصلو بتعز
عملية مشتركة لسلاح الجو والقوة الصاروخية تستهدف قيادة قوات الغزاة في الساحل الغربي
عمليات هجومية على مواقع المرتزقة بصرواح في مأرب
مصرع وإصابة 10 مرتزقة في عملية هجومية بجبهة نهم
قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات عسكرية وقصف مدفعي وصاروخي
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد ثلاث نساء بقصف مدفعي للمرتزقة في الصلو بتعز
[20/أكتوبر/2018]
إصابة مواطن بقصف صاروخي سعودي على مديرية الظاهر بصعدة
[18/أكتوبر/2018]
إستشهاد وإصابة خمسة مواطنين إثر غارتين لطيران العدوان بالحديدة
[18/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين في عملية قنص وقصف صاروخي ومدفعي للعدوان
[18/أكتوبر/2018]
إصابة ثلاثة مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي بصعدة
[17/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by