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اعلان نتائج ثانوية عبدالناصر للمتفوقين بقبول 204 طلاب من 703
[20/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

أعلنت ثانوية جمال عبد الناصر للمتفوقين اليوم نتائج امتحانات قبول العام الدراسي 2018 /2019م.


وفي اجتماع إعلان النتيجة الذي حضره نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي شرف الدين وو كيلا وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم احمد النونو والمناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف اوضح مدير مدرسة جمال عبدالناصر للمتفوقين الدكتور محمد القاسمي ان اجمالي عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات القبول 703 طلاب منهم 8 طلاب من أقارب الشهداء فيما تغيب عن الاختبار 18 طالب و نجح في الاختبار 204 طلاب منهم 4 من أقارب الشهداء.

واستعرض الخطوات الإجرائية للقبول والمفاضلة ابتدأ من عملية التسجيل و انتهاء باعلان النتائج ، مؤكدا سيرها بمنهجية ودقة وشفافية عالية حيث تم دق الارقام السرية للطلاب قبيل البدء بعملية التصحيح لضمان سريتها و مراجعة عملية التصحيح ورصد الدرجات عدة مرات حرصا على ضمان خلو العملية من اي اخطاء قد تسهم في ظلم اي طالب.

واشاد المجتمعون بجهود ادارة ثانوية عبد الناصر في تسيير امتحانات القبول بشفافية ووفقا للشروط والمعايير المطلوبة بعيداً عن الوساطة والمحسوبية لضمان استيعاب الطلاب المتفوقين بإعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن.

حضر الاجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد فؤاد الشامي و مدير مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة زياد الرفيق و مدير القناة التعليمية مصطفى المروني.

سبأ
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