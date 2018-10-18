ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 20 - أكتوبر - 2018 الساعة 10:52:00ص
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بعملية هجومية في الغيل بالجوف
لقي عدد من مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي مصرعهم في عملية هجومية على مواقعهم بمديرية الغيل في محافظة الجوف.
غوتيريش يبدي إنزعاجه الشديد إثر تأكيد الرياض مقتل خاشقجي
أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "انزعاجه الشديد" إثر تبلّغه بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فُقد أثره بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الجاري والذي أكّدت الرياض السبت أنّه قُتل يومها داخل مبنى القنصلية.
اجتماع بوزارة الصناعة يناقش الإجراءات الكفيلة بدعم البنك المركزي
عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماعا ضم وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد السياني وكبار تجار الاستيراد والتصدير.
وزير الشباب والرياضة يدشن المرحلة الثانية من تدريب اللاعبين الموهوبين
دشن وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم بملاعب مدينة الثورة الرياضية المرحلة الثانية من تدريب الاعبين الموهوبين والتي ينفذها الفريق الفني لاكتشاف المواهب وإنشاء المدارس الكروية.
آخر الأخبار:
مئات المهاجرين يحاولون اختراق الحدود بين جواتيمالا والمكسيك
ترامب يتوعد بردّ ''قاس جدا'' إذا ثبُتت مسؤولية الرياض في مقتل خاشقجي
ماي: الاتحاد الأوروبي يريد اتفاقا بشأن خروج بريطانيا في الخريف
واشنطن وسول تعلقان مناورات عسكرية لدعم الجهود الدبلوماسية مع بيونغ يانغ
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مئات المهاجرين يحاولون اختراق الحدود بين جواتيمالا والمكسيك
[20/أكتوبر/2018]
تيكون أومان (جواتيمالا)-سبأ:

حاول مئات المهاجرين اختراق الحدود بين جواتيمالا والمكسيك الجمعة في حين تعهدت الحكومة المكسيكية بمواجهتهم بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عليها إيقافهم قبل وصولهم للولايات المتحدة.


وعرض التلفزيون المكسيكي لقطات أظهرت مهاجرين من أمريكا الوسطى أثناء اجتيازهم النقاط الحدودية في جواتيمالا وتدفقهم إلى جسر يربط بين البلدين لكن العشرات من رجال الشرطة المكسيكية أوقفوهم على الجانب الآخر من الحدود.

كما أظهرت اللقطات أيضا بعض المهاجرين وهم يهزون السياج الحدودي بعنف فيما عاد بعضهم نحو الحدود إلى جواتيمالا لكن مئات من الرجال والنساء والأطفال ظلوا على الجسر.

والتقى وزير خارجية المكسيك لويس فيديجاراي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في مكسيكو سيتي لمناقشة أمر المهاجرين الذين بدأوا في التحرك من هندوراس مطلع الأسبوع الماضي،وقال بومبيو إنهما تحدثا عن أهمية وقف المجموعة قبل وصولها لحدود الولايات المتحدة.

وفي وقت لاحق يوم الجمعة شكر ترامب مجددا المكسيك على جهودها لوقف مجموعة المهاجرين من الوصول للحدود الجنوبية لبلاده وقال إنه يأمل في أن تواصل تلك الجهود.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
ترامب يتوعد بردّ ''قاس جدا'' إذا ثبُتت مسؤولية الرياض في مقتل خاشقجي
ماي: الاتحاد الأوروبي يريد اتفاقا بشأن خروج بريطانيا في الخريف
غوتيريش يبدي إنزعاجه الشديد إثر تأكيد الرياض مقتل خاشقجي
واشنطن وسول تعلقان مناورات عسكرية لدعم الجهود الدبلوماسية مع بيونغ يانغ
بولتون يقوم بزيارة الى موسكو هذا الأسبوع
130 إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة
خمسون قتيلا على الاقل في حادث قطار في الهند
بدء التصويت في الانتخابات الأفغانية
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تعتقل صيادين فلسطينيين قبالة شاطئ بحر مدينة غزة
ليبيا ترفض مشروع أوروبي لإقامة مراكز إستقبال للمهاجرين في شمال افريقيا
العدوان السعودي على اليمن
إصابة مواطن بقصف صاروخي سعودي على مديرية الظاهر بصعدة
[18/أكتوبر/2018]
إستشهاد وإصابة خمسة مواطنين إثر غارتين لطيران العدوان بالحديدة
[18/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين في عملية قنص وقصف صاروخي ومدفعي للعدوان
[18/أكتوبر/2018]
إصابة ثلاثة مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي بصعدة
[17/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على منازل المواطنين بالحديدة
[17/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by