مئات المهاجرين يحاولون اختراق الحدود بين جواتيمالا والمكسيك

تيكون أومان (جواتيمالا)-سبأ:

حاول مئات المهاجرين اختراق الحدود بين جواتيمالا والمكسيك الجمعة في حين تعهدت الحكومة المكسيكية بمواجهتهم بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عليها إيقافهم قبل وصولهم للولايات المتحدة.



وعرض التلفزيون المكسيكي لقطات أظهرت مهاجرين من أمريكا الوسطى أثناء اجتيازهم النقاط الحدودية في جواتيمالا وتدفقهم إلى جسر يربط بين البلدين لكن العشرات من رجال الشرطة المكسيكية أوقفوهم على الجانب الآخر من الحدود.



كما أظهرت اللقطات أيضا بعض المهاجرين وهم يهزون السياج الحدودي بعنف فيما عاد بعضهم نحو الحدود إلى جواتيمالا لكن مئات من الرجال والنساء والأطفال ظلوا على الجسر.



والتقى وزير خارجية المكسيك لويس فيديجاراي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في مكسيكو سيتي لمناقشة أمر المهاجرين الذين بدأوا في التحرك من هندوراس مطلع الأسبوع الماضي،وقال بومبيو إنهما تحدثا عن أهمية وقف المجموعة قبل وصولها لحدود الولايات المتحدة.



وفي وقت لاحق يوم الجمعة شكر ترامب مجددا المكسيك على جهودها لوقف مجموعة المهاجرين من الوصول للحدود الجنوبية لبلاده وقال إنه يأمل في أن تواصل تلك الجهود.

[20/أكتوبر/2018]سبأ