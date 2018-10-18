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واشنطن وسول تعلقان مناورات عسكرية لدعم الجهود الدبلوماسية مع بيونغ يانغ
[20/أكتوبر/2018] واشنطن-سبأ:
أعلن الجيش الأمريكي الجمعة أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية علقتا تدريبات مشتركة للدفاع الجوي لإعطاء الجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية ”كل فرصة ممكنة لتستمر“.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزيري الدفاع الأمريكي جيم ماتيس والكوري الجنوبي جونج كيونج-دو اتخذا قرار تعليق المناورات التي كانت مقررة في ديسمبر. واجتمع الوزيران في سنغافورة يوم أمس الجمعة.

وقالت دانا وايت المتحدثة باسم البنتاجون في بيان إن القرار اتخذ ”لإعطاء العملية الدبلوماسية كل فرصة ممكنة لتستمر“.

وأضافت ”الوزيران ملتزمان بإدخال تعديلات على التدريبات لضمان جاهزية قواتنا. تعهدا بالحفاظ على تنسيق قوي وتقييم إجراء التدريبات المستقبلية“.

وأشارت إلى أن ماتيس تحدث في هذا الشأن أيضا مع نظيره الياباني.

وعقدت الكوريتان ثلاث قمم هذا العام. كما عقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قمة غير مسبوقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة في يونيو وعدا فيها بالعمل على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

والمناورات التي تحمل اسم (فيجيلنت إيس) هي إحدى المناورات العديدة التي عُلقت لتشجيع الحوار الذي يهدف إلى دفع كوريا الشمالية إلى التخلي عن أسلحتها النووية.

وفي العام الماضي أقيمت مناورات فيجيلنت إيس بمشاركة أكثر من 230 طائرة، من بينها ست مقاتلات من طراز رابتور إف-22، ونحو 12 ألف جندي أمريكي.

سبأ
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