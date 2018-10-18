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آخر تحديث: السبت، 20 - أكتوبر - 2018 الساعة 10:52:00ص
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بولتون يقوم بزيارة الى موسكو هذا الأسبوع
[20/أكتوبر/2018] واشنطن-سبأ:
يقوم جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي بزيارة الى موسكو هذا الأسبوع لإجراء محادثات قد تتضمن إبلاغ المسؤولين الروس اعتزام الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى.

وعلى الرغم من أن بولتون سيناقش موضوعات رئيسية أخرى مع المسؤولين الروس من بينها الأوضاع في كوريا الشمالية وأوكرانيا وسوريا فمن المتوقع أيضا بحث تلك الاتفاقية المبرمة عام 1987 بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا.

وتتطلب معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى، التي تفاوض عليها رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت رونالد ريجان والزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشيف وصدق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي عام 1988، إزالة البلدين الصواريخ النووية والتقليدية القصيرة والمتوسطة المدى.

وتعتقد الولايات المتحدة أن روسيا خرقت الاتفاقية. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن بولتون سيبلغ موسكو بأن واشنطن تعتزم الانسحاب من المعاهدة. ولم ينف مسؤولو البيت الأبيض هذا التقرير.

وقال مسؤول كبير بإدارة الرئيس دونالد ترامب ” على الرغم من اعتراضاتنا تواصل روسيا إنتاج ونشر صواريخ كروز محظورة وتجاهل دعوات للشفافية“.

وقال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم الاجتماع مع بولتون . وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن بولتون سيعقد اجتماعات في موسكو يومي 22 و23 أكتوبر تشرين الأول .

وقال بولتون في تغريدة على تويتر إنه يعتزم مقابلة مسؤولين روس كبار لكنه لم يشر إلى بوتين.

وقال ”أتوجه لموسكو غدا(اليوم) للقاء مسؤولين روس كبار، من بينهم وزير الخارجية سيرجي لافروف وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، لمواصلة المناقشات التي بدأت في هلسنكي بين بلدينا“.

سبأ
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