محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات عسكرية وقصف مدفعي وصاروخي صنعاء - سبأ:



نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية مواقع العدو السعودي ومرتزقته، وأستهدف قصف مدفعي وصاروخي تجمعاتهم ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آلياتهم خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ )أنه تم إفشال محاولة تسلل للجنود السعوديين غرب موقع السديس بنجران ،وتم استهداف مواقعهم بقصف مدفعي ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد منهم وهروب من تبقى.



وفي القطاع نفسه نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية نوعية على مواقع لجنود العدو بين الطلعة والشبكة سبقها قصف مدفعي وصاروخي وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم واغتنام أسلحة متنوعة.



كما استهدف قصف بصواريخ الكاتيوشا تجمعاً للجنود السعوديين في وادي نهوقة، وتم تدمير مدرعة محملة بالمرتزقة في الطلعة ومصرع من كانوا على متنها.



وأشار المصدر إلى إعطاب دبابة للجيش السعودي بقصف مدفعي شرق الدخان ،وتم استهداف تجمعات للمرتزقة جنوب الدود وشرق جحفان بقذائف المدفعية، كما استهدف قصف مدفعي المرتزقة قبالة منفذعلب وغرب مجازة بعسير،وتم تنفيذ عملية هجومية على مواقعهم قبالة المنفذ أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وذكر المصدر أن عملية إغارة للجيش واللجان استهدفت مواقع المرتزقة في منطقة كيلو 16 بالساحل الغربي كبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ،وتم تدمير مدرعة للغزاة والمرتزقة بتفجير شمال التحتيا ومصرع من عليها.



وفي تعز تم صد محاولة تسلل للمرتزقة في جبهة حمير وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،و استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة غرب مفرق الوازعية بعد عملية رصد دقيقة محققاً إصابات مباشرة وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى منهم.



وحسب المصدر لقي عدد من المرتزقة مصرعهم بقصف مدفعي استهدف تجمعاً لهم في جبهة قانية، وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في جبهة نهم ،وتم قنص ثلاثة آخرين في المجاوحة بالجبهة نفسها ، فيما استهدفت عملية هجومية مواقع المرتزقة بجبهة نقيل الخشب في محافظة الضالع.

سبأ [20/أكتوبر/2018]سبأ