فلسطين تندد بقرار واشنطن إلحاق قنصليتها بالقدس إلى سفارتها لدى دولة الاحتلال نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم بقرار الولايات المتحدة إلحاق قنصليتها في مدينة القدس المحتلة إلى سفارتها لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي التي نقلتها للمدينة المقدسة قبل أشهر.