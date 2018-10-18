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آخر تحديث: الجمعة، 19 - أكتوبر - 2018 الساعة 10:30:14م
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وقفتان لقبائل الطويلة وهجرة الدواعر في المحويت تستنكران جرائم العدوان
[19/أكتوبر/2018]
المحويت - سبأ :

نظمت قبائل منطقة هجرة الدواعر بمديرية مدينة المحويت وقبائل مديرية الطويلة بمحافظة المحويت، اليوم وقفتان للتنديد بالصمت الدولي إزاء جرائم العدوان وحربه الاقتصادية على الشعب اليمني .

وفي الوقفتان ندد المشاركون بحرب التجويع واستهداف الاقتصاد في ظل صمت دولي مخزي.

وأكدت كلمات المشاركين أن التواطؤ الدولي مع قوى العدوان وجرائمها ضد الشعب اليمني سيظل وصمة عار في جبين الإنسانية .

وأشارو أن جرائم العدوان لن تثني الشعب اليمني عن مواصلة الصمود والثبات ورفد جبهات العزة والكرامة بالمال والرجال حتى تحقيق النصر.

ودعا المشاركون كافة أبناء اليمن إلی تعزيز التحرك نحو الجبهات للرد علی جرائم العدوان والدفاع عن كرامة الشعب وسيادة الوطن.وقفتان لقبائل الطويلة وهجرة الدواعر في المحويت تستنكران جرائم العدوان

المحويت 19 أكتوبر2018(سبأ) :- نظمت قبائل منطقة هجرة الدواعر بمديرية مدينة المحويت وقبائل مديرية الطويلة بمحافظة المحويت، اليوم وقفتان للتنديد بالصمت الدولي إزاء جرائم العدوان وحربه الاقتصادية على الشعب اليمني .

وفي الوقفتان ندد المشاركون بحرب التجويع واستهداف الاقتصاد في ظل صمت دولي مخزي.

وأكدت كلمات المشاركين أن التواطؤ الدولي مع قوى العدوان وجرائمها ضد الشعب اليمني سيظل وصمة عار في جبين الإنسانية .

وأشارو أن جرائم العدوان لن تثني الشعب اليمني عن مواصلة الصمود والثبات ورفد جبهات العزة والكرامة بالمال والرجال حتى تحقيق النصر.

ودعا المشاركون كافة أبناء اليمن إلی تعزيز التحرك نحو الجبهات للرد علی جرائم العدوان والدفاع عن كرامة الشعب وسيادة الوطن.



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