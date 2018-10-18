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مؤسسة الشعب توزع أوعية لحفظ وتنقية المياه على النازحين بالحديدة
[19/أكتوبر/2018]
الحديدة - سبأ :

دشنت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية بالشراكة مع مؤسسة يمن ثبات توزيع أوعية فخارية لحفظ وتنقية المياه على النازحين بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة.

وخلال التدشين أوضح عضو فريق مؤسسة الشعب محمد حميدان أنه سيتم توزع 300 " فلتر" فخار لتنقية المياه على النازحين في مديريات بيت الفقيه والمنصورية والسخنة، منها 60 مقدمة من فاعلة خير في بيت الفقيه.

وأشار إلى أن توزيع هذه الأوعية الخاصة بمياه الشرب يأتي ضمن المرحلة الرابعة من حملة إغاثة النازحين بالحديدة للعام 2018م .. مشيرا إلى أن هناك مشاريع سيتم تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة.

فيما أشاد مدير مبادرة تراحم في مديرية بيت الفقيه غالب عايش محمد بمبادرة مؤسستي الشعب ويمن ثبات في تقديم أوعية لحفظ وتنقية المياه للنازحين خاصة في هذه الظروف الصعبة والأجواء الحارة.


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