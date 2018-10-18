تدمير مدرعة وإعطاب آلية بنجران وجيزان

جيزان - سبأ :

دمرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم مدرعة وأعطبت آلية عسكرية بعمليات متفرقة بنجران وجيزان .



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية دمرت مدرعة عسكرية محملة بالمنافقين في الطلعة بعبوة ناسفة أدت لمصرع من كان على متنها .

وأشار المصدر إلى أن وحدات أخرى في الجيش واللجان الشعبية أعطبت آلية عسكرية للجيش السعودي بقصف مدفعي شرق جبل الدخان بجيزان .

ولفت المصدر إلى جهوزية الجيش واللجان الشعبية الدائمة للتنكيل بالغزاة والمنافقين في كل جبهات المواجهة حتى الوصول للنصر بإذن الله تعالى .



[19/أكتوبر/2018]سبـأ