[19/أكتوبر/2018]
جيزان - سبأ :
دمرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم مدرعة وأعطبت آلية عسكرية بعمليات متفرقة بنجران وجيزان .
وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية دمرت مدرعة عسكرية محملة بالمنافقين في الطلعة بعبوة ناسفة أدت لمصرع من كان على متنها .
وأشار المصدر إلى أن وحدات أخرى في الجيش واللجان الشعبية أعطبت آلية عسكرية للجيش السعودي بقصف مدفعي شرق جبل الدخان بجيزان .
ولفت المصدر إلى جهوزية الجيش واللجان الشعبية الدائمة للتنكيل بالغزاة والمنافقين في كل جبهات المواجهة حتى الوصول للنصر بإذن الله تعالى .
سبـأ