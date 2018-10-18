الاتصالات تحذر من استخدام أجهزة التقوية «Repeater»و «Booster»

صنعاء - سبأ :

حذرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التجار والموردين من الإستيراد والبيع والمتاجرة لأجهزة تقوية وتشويش «Repeater» و «Booster».

و دعت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) جميع مستخدمي هذه الأجهزة التوقف فورا عن استعمالها، بعد أن تبيّن أن استخدامها ينتج تشويش مهول جداً في محيطها وبمساحات قطرية تترواح بين "300-1000" متر دائري .

واوضح البيان أن هذه الأجهزة تلحق أضراراً فادحة بسكان الجوار وتؤثر سلباً في جودة وفعالية الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات المزودة لخدمات الهاتف الهاتف النقال .

ونبهت الوزارة في بيانها إلى ضرورة الإلتزام بهذه التوجيهات والتوقف الفوري عن استخدام تلك الأجهزة حماية للمواطنين وحفاظاً على سلامة خدمات الاتصالات ، وأن أي مخالفة ستضع مرتكبيها تحت طائلة الملاحقة القانونية، وستكون الأجهزة المضبوطة قيد المصادرة ، إستناداً إلى نص قانون الإتصالات والأنظمة النافذة.

وأرجعت وزارة الاتصالات أصدارها لهذه التحذيرات إلى تزايد وارتفاع نسبة شكاوى المواطنين من سوء تغطية شبكات الهاتف النقال وتقطع المكالمات حتى في عواصم المدن والمحافظات ، وكذلك شكاوى شركات الاتصالات للوزارة بشأن مشاكل التشويش الناتجة عن استخدام أجهزة التقوية «Repeater» و «Booster» وما يترتب عليها من خسائر وأضرار فادحة بالخدمة.

إلى ذلك صرح مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات أن قيادة الوزارة بالشراكة مع شركات الهاتف النقال بصدد إقرار خطة عمل نهائية تهدف لمنع إستيراد وبيع واستخدام هذه الأجهزة .

وأوضح ان التنسيق مع جميع شركات الهاتف النقل متواصل ودائم بأعتبارها اكثر المتضررين من استمرار استخدام هذه الأجهزة والذي تعد من الأجهزة الأكثر إضراراً والغير قانونية نظراً لما تسببه من تشويش يلحق الضرر بالمواطنين بالدرجة الأولى وبخدمات الاتصالات.

وأكد أن وزارة الاتصالات لن تألوا جهداً في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة وفقاً لنصوص القوانين والتشريعات النافذة، كونها الجهة المنظمة والمعنية بالاشراف على قطاع الاتصالات والرقابة والموافقة على استخدام الطيف الترددي الذي يعتبر ثروة وطنية سيادية وملك للدولة لا يحق لأحد العبث به أو استخدامه بدون ترخيص مسبق منها.

[19/أكتوبر/2018]سبـأ