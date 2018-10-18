تشكيل لجنة مشتركة لمعالحة كافة القضايا المتداخلة بين محافظتي إب وذمار

إب - سبأ :

ناقش اجتماع مشترك لمحافظتي إب وذمار برئاسة محافظ إب عبدالواحد صلاح ومحافظ ذمار محمد المقدشي عدد من القضايا والمواضيع المشتركة التي تخدم أبناء المحافظتين .

واستعرض الاجتماع الإجراءات والمعالجات الواجب إتخاذها لمعالجة كافة القضايا المتراكمة والمتداخلة في المديريات المحاذية للمحافظتين ومنها قضايا النزاعات والثآرات المتداخلة في المناطق والمديريات المحاذية ، منها مديريات حزم العدين ويريم والقفر من محافظة إب ومديريات وصاب ومغرب عنس بمحافظة ذمار .



وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من المحافظتين برئاسة وكيل محافظة إب عبد الحميد الشاهري ووكيل محافظة ذمار عباس العمدي لحصر القضايا والمشاكل وحلها بالطرق المرضية والمنصفة لاصحاب القضايا بهذه المناطق وغيرها وعلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار .

وتتكون اللجنة المشتركة من نائب مدير الأمن بمحافظة إب العميد محمود الأسد ونائب مدير أمن ذمار العميد عبدالمجيد القوسي بالإضافة إلي أعضاء مجلس النواب ومدراء عموم هذه المديريات والمشرفين فيها .

وتضمن محضر الاتفاق على أن تباشر اللجنة المكلفة مهامها في حصر ومعالجة القضايا من يوم الإثنين القادم .

وخلال الاجتماع أكد المحافظ صلاح أن الاتفاق والتفاهم والانسجام بين أبناء المحافظتين سيسهم في حل ومعالجة كافة القضايا التي تقلق الأمن والسكينة العامة وتحافظ على النسيج الاجتماعي والروابط الاخوية المتينة بين أبناء المحافظتين .

وأشار إلى أن إبرام هذه الاتفاقات والتفاهمات الهامة بين قيادتي المحافظتين في ظل هذه المرحلة الحساسة والدقيقة جراء العدوان والحصار يؤكد عزم الجميع لحل كافة الخلافات والنزاعات التي تؤرق السلم المجتمعي وتوحيد الصفوف نحو العدوان الذي يمثل الهم الأكبر لأبناء الوطن .

وحث المحافظ صلاح اللجنة المشكلة على تنسيق الجهود والعمل كفريق واحد وبمنظور واحد تجاه كافة القضايا المتداخلة وحصرها وتصنيفها والرفع بالمعالجات اللازمة بشأنها .

ونوه إلى أن الأوضاع الراهنة تفرض على الجميع مراعاة المصلحة العامة وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن ومثيري الفوضى خدمة للأعداء والحاقدين على الوطن .

من جانبه أوضح محافظ ذمار أن المسئولية الوطنية تحتم علي الجميع إستشعار المسئولية لخدمة المواطنين وحل قضاياهم وقضايا مناطقهم ومديرياتهم.

وبين أن اللجنة المكلفة ستعقد اجتماعاتها ولقاءاتها بصورة مستمرة ومتواصلة لحل القضايا وتحقيق الغايات المنشودة منها.

وأشار المخافظ المقدشي إلى أن معالحة القضايا المشتركة بين المحافظتين يجسد مبادئ وقيم التصالح والتسامح و التلاحم المجتمعي والقبلي الذي يتطلع له الجميع .

بدورهم أعرب المشاركون في الاجتماع من أعيان ومشائخ ووجهاء عن تقديرهم للجهود التي تبذلها قيادة المحافظتين لإحتواء كافة القضايا المتداخلة والعمل على حلها .

وأكدوا إمتثالهم التام لإنهاء وأغلاق كافة القضايا التي تقلق الأمن وما لها من عواقب وخيمة وآثار لا تحمد عقباها.

حضر الاجتماع وكيل محافظة إب قاسم العنسي وعضو مجلس الشورى محمد الكبسي ومدير أمن محافظة ذمار العميد علي الحربي ومدير فرع هيئة الزكاة بمحافظة إب علي الحبري ومدراء المديريات المعنية.





[19/أكتوبر/2018]سبـأ