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اجتماع لقيادة محافظتي ذمار وإب يناقش جهود التنسيق لحل القضايا الاجتماعية
[19/أكتوبر/2018] ذمار - سبأ:
ناقش اجتماع عقد بمدينة إب اليوم ضم محافظو ذمار محمد حسين المقدشي وإب عبدالواحد صلاح اليوم جهود التنسيق لحل القضايا الاجتماعية العالقة بين أبناء المحافظتين ووضع معالجات لإنهائها.

وأكد الذي حضره وكيل أول محافظة إب عبدالحميد الشاهري ومدير أمن محافظة ذمار العميد علي صالح الحربي، أهمية تعزيز التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية بالمحافظتين.

وفي اللقاء أكد محافظا ذمار وإب أهمية التنسيق المشترك لحل مختلف القضايا الاجتماعية والأمنية المتراكمة بين أبناء المحافظتين انطلاقا من الواجب الإنساني والأخلاقي وبما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظتين وتفرغ الجميع لمواجهة العدوان.

ووجها بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة وكيل محافظة ذمار عباس العمدي ووكيل محافظة إب عبدالحميد الشاهري ونائبا مديري الأمن بالمحافظتين ومدراء المديريات المعنية وأعضاء مجلس النواب لضمان الخروج بحلول لكافة القضايا الأمنية العالقة بين أبناء المحافظتين.

كما وجه محافظا ذمار وإب الأجهزة الأمنية بالمحافظتين تعزيز التنسيق والعمل بشكل متكامل لضبط مرتكبي الجرائم وفقا للآليات المقرة من وزارة الداخلية.

وشددا على أهمية تفاعل مختلف الشخصيات الإجتماعية بالمحافظتين للإسهام الفاعل في إنهاء كافة القضايا الاجتماعية بما فيها قضايا الثأر والعمل بما يعزز اللحمة الوطنية خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.
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