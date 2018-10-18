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الوحدة يفوز على مايو ويضرب موعدا مع الأهلي في نهائي بطولة 14 أكتوبر
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  رياضة
الوحدة يفوز على مايو ويضرب موعدا مع الأهلي في نهائي بطولة 14 أكتوبر
[19/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:
ضرب فريق وحدة صنعاء موعدا مع غريمه التقليدي الأهلي في نهائي بطولة 14 أكتوبر لكرة القدم، بفوزه على ضيفه 22 مايو بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن المربع الذهبي.

وتقدم الوحدة بقيادة مدربه أمين السنيني بالهدف الأول عن طريق مهاجمه يوسف كندش، مستفيدا من تمريرة زميله عبد الله العبسي، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني عزز الوحدة النتيجة بالهدف الثاني عبر متوسط ميدانه عبد العزيز خميس من ركلة جزاء، قبل أن يقلص مايو النتيجة إثر تسجيله هدف عبر ناصر البيضاني، وقبل إنتهاء المباراة بلحظات أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه لاعب الوحدة عبد العزيز خميس.

بهذا الفوز لصعب تأهل الوحدة لملاقاة الأهلي في المباراة النهائية التي ستقام الثلاثاء المقبل على ملعب الوحدة.

وكان الأهلي تأهل على حساب ضيفه الشعب بعد الفوز عليه بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما أمس في إنطلاق البطولة التي ينظمها في ثلاثة أيام نادي الوحدة.
سبأ
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