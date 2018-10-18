إفشال محاولة تسلل للجنود السعوديين بنجران [19/أكتوبر/2018] نجران ـ سبأ:

أفشلت وحدات من رجال الجيش واللجان الشعبية اليوم محاولة تسلل للجنود السعديين غرب السديس بقطاع نجران.



وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مجاميع من جيش العدو السعودي حاولت التسلل غرب موقع السديس، فتصدت لهم وحدات الجيش واللجان الشعبية وأفشلت محاولتهم.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت الجنود السعوديين أثناء هروبهم عقب فشل محاولة التسلل بعدد من قذائف المدفعية موقعة فيهم قتلى وجرحى.



وذكر المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع للجنود السعوديين في وادي نهوقة.

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