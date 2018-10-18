أكثر من 224 الف مستفيد من الخدمات الصحية بمستشفيات محافظة صنعاء [19/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

استفاد 224 الف و315 مواطنا من الخدمات الصحية بمستشفيات محافظة صنعاء خلال الربع الثالث من العام الجاري.



وأوضح تقرير صادر عن مكتب الصحة بالمحافظة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العيادات الخارجية بمستشفيات المحافظة استقبلت 70 الف و 245 حالة خلال الفترة من يوليو - سبتمبر فيما قدمت أقسام الطوارئ خدماتها لـ 37 الف و 188 مواطن.



وأشار التقرير إلى أن سبعة آلاف و 757 استفادوا من أقسام الرقود والف 930 من أقسام العمليات وألفين و 76 من الطوارئ التوليدية وأربعة آلاف و671 من الجراحة.



وبحسب التقرير فإن عدد من المستفيدين من العمليات 713 مريضا ومريضة ومن الحضانة الف و 266 طفل بالإضافة إلى ألف و 226 جلسة غسيل كلوي.



ولفت التقرير إلى أن الأقسام التشخيصية قدمت خدماتها ل 69 الف و 817، فيما استفاد من أقسام الرعاية الصحية الأولية 27 الف و 366 حالة وتم إحالة 60 حالة إلى مستشفيات خارج المحافظة.



فيما أشار مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر إلى أن مستشفيات المحافظة شهدت خلال الثلاث السنوات الماضية تطورا من خلال تدشين العمل في أقسام جديدة بمختلف التخصصات وإدخال النظام الإلكتروني واعتماد أنظمة الجودة بالإضافة إلى توفير خدمات طبية مجانية في المستشفيات للتخفيف من معاناة المواطنين.



ولفت إلى أن دعم قيادة المحافظة ممثلة في المحافظ كان له الدور الأساسي في تحسين الخدمات الصحية بمستشفيات المحافظة.



وأشاد بدور المنظمات العاملة في المحافظة في دعم القطاع الصحي والمساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.



وثمن الدكتور المنتصر جهود إدارات المستشفيات والكوادر الطبية والعاملين فيها للارتقاء بمستوى الخدمات وحرصهم على أداء واجبهم رغم كل الصعوبات.

سبأ