محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل افتتاح مشروع مياه للشرب بمديرية مزهر محافظة ريمة ريمة - سبأ:

افتتح نائب وزير المياه والبيئة عبدالله الهادي ووكيل محافظة ريمه لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي، اليوم مشروع مياه الشرب بمنطقة الأبارة مديرية مزهر ، بتمويل وتنفيذ الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف وبالشراكة مع منظمة اليونيسيف بمبلغ 320 مليون ريال.



وفي الافتتاح الذي حضره رئيس الهيئة العامة لمياه الريف شهاب الحيدري ، أكد نائب وزير المياه حرص الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين من المشاريع الخدمية.



وأشاد بدور اليونيسيف المتعاون مع هيئة مياه الريف في تنفيذ مشروع منطقة الأبارة .. مشيرا إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم تنفيذ مشاريع مياه بالطاقة البديلة في المناطق الاكثر احتياجا.



من جانبه أشار الوكيل الضبيبي إلى أهمية المشروع في تغطية احتياج أبناء منطقة الابارة من خدمات المياه. مؤكدا ضرورة الحفاظ على هذه المشاريع لضمان استمرارها وديمومتها في خدمة المجتمع.



بدوره أكد رئيس الهيئة أهمية التنسيق مع المنظمات الداعمة والمانحة لإستكمال المشاريع المتعثرة والتي لم يستفيد منها المجتمع بمحافظة ريمة بمجال المياه.



وأوضح أن ان مشروع منطقة الأبارة يتكون من خمسة مراحل تشغيلية تم تنفيذها وتشغيلها بأشراف مباشر من الهيئة حسب التصاميم والمواصفات المحددة في دراسة المشروع.

سبأ [19/أكتوبر/2018]سبأ