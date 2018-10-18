روسيا تحتل المركز الأول في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب 2018م [19/أكتوبر/2018] موسكو – سبأ:

إحتلت روسيا المركز الأول في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب 2018م بحصولها على 59 ميدالية تلتها الصين بـ 36 ميدالية.



وجاءت المراتب الأولى في الدورة والتي استضافتها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في الفترة ما بين (6 و18) أكتوبر الجاري على الشكل التالي:



1- روسيا - 59 ميدالية (29 ذهبية، 18 فضية، 12 برونزية)



2- الصين - 36 ميدالية (18 ذهبية، 9 فضية، 9 برونزية).



3- اليابان – 39 ميدالية (15 ذهبية، 12 فضية، 12 برونزية)



4- هنغاريا – 24 ميدالية (12 ذهبية، 7 فضية، 5 برونزية)



5- إيطاليا – 34 ميدالية (11 ذهبية، 10 فضية، 13 برونزية)



6- الأرجنتين – 26 ميدالية (11 ذهبية، 6 فضية، 9 برونزية).

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