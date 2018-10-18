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آخر تحديث: الجمعة، 19 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:46:57م
مصدر بالخارجية يدين عرقلة تحالف العدوان ترحيل عدد من المهاجرين الإثيوبيين
أدان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عرقلة تحالف العدوان بقيادة السعودية ترحيل عدد من المهاجرين الإثيوبيين في إطار برنامج العودة الطوعية الذي تدعمه المنظمة الدولية للهجرة.
فلسطين تندد بقرار واشنطن إلحاق قنصليتها بالقدس إلى سفارتها لدى دولة الاحتلال
نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم بقرار الولايات المتحدة إلحاق قنصليتها في مدينة القدس المحتلة إلى سفارتها لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي التي نقلتها للمدينة المقدسة قبل أشهر.
اجتماع بوزارة الصناعة يناقش الإجراءات الكفيلة بدعم البنك المركزي
عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماعا ضم وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد السياني وكبار تجار الاستيراد والتصدير.
وزير الشباب والرياضة يدشن المرحلة الثانية من تدريب اللاعبين الموهوبين
دشن وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم بملاعب مدينة الثورة الرياضية المرحلة الثانية من تدريب الاعبين الموهوبين والتي ينفذها الفريق الفني لاكتشاف المواهب وإنشاء المدارس الكروية.
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  رياضة
روسيا تحتل المركز الأول في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب 2018م
[19/أكتوبر/2018] موسكو – سبأ:
إحتلت روسيا المركز الأول في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب 2018م بحصولها على 59 ميدالية تلتها الصين بـ 36 ميدالية.

وجاءت المراتب الأولى في الدورة والتي استضافتها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في الفترة ما بين (6 و18) أكتوبر الجاري على الشكل التالي:

1- روسيا - 59 ميدالية (29 ذهبية، 18 فضية، 12 برونزية)

2- الصين - 36 ميدالية (18 ذهبية، 9 فضية، 9 برونزية).

3- اليابان – 39 ميدالية (15 ذهبية، 12 فضية، 12 برونزية)

4- هنغاريا – 24 ميدالية (12 ذهبية، 7 فضية، 5 برونزية)

5- إيطاليا – 34 ميدالية (11 ذهبية، 10 فضية، 13 برونزية)

6- الأرجنتين – 26 ميدالية (11 ذهبية، 6 فضية، 9 برونزية).
سبأ
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