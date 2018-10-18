محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة ريمة يطلع على تعبئة وبيع أسطوانات الغاز ريمة - سبأ:

أطلع وكيل محافظة ريمة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي ومعه مدير مديرية بلاد الطعام غيلان البرار، على سير تعبئة وبيع أسطوانات الغاز المنزلي في عدد من محطات التعبئة بمديريتي بلاد الطعام والسلفية.



واستمع الوكيل الضبيبي من القائمين علي المحطات إلى إيضاح حول سير عملية التعبئة والبيع بالسعر الرسمي والتوزيع علي الوكلاء المعتمدين.



وأكد وكيل ريمة أن قيادة المحافظة لن تتهاون مع المتلاعبين في الأسعار .. لافتا إلى استمرار المتابعة لتوفير كميات من الغاز لتخفيف معاناة المواطنين جراء الأوضاع الراهنة.

سبأ [19/أكتوبر/2018]سبأ