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صلح قبلي ينهي قضية قتل بالخطأ بين آل القوسي وآل البعداني
[19/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:

أنهى صلح قبلي بإشراف مجلس التلاحم القبلي اليوم بصنعاء قضية قتل بالخطأ بين آل القوسي من قبيلة الحدأ بمحافظة ذمار وآل البعداني من محافظة إب.


وخلال الصلح الذي حضره رئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام وعدد من المشائخ .. أعلن أولياء دم المجني عليه علي بن ناجي القوسي العفو عن الجاني محمد عبدالسلام البعداني وذلك بعد أن تم تسليم معبر النقاء.

وأشار رئيس مجلس التلاحم القبلي إلى أن إنهاء القضية يأتي بعد جهود قبلية قادها إلى جانب عدد من مشائخ ووجهاء محافظة إب وقبيلة الحداء، لإصلاح ذات البين وتعزيز التلاحم والاصطفاف الوطني.

وأكد أهمية توحيد الجبهة الداخلية وتعزيز التماسك المجتمعي والتوجه نحو الجبهات لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

فيما عبر آل القوسي وآل البعداني عن امتنانهم لمجلس التلاحم القبلي والمشائخ على جهودهم لحل القضية .. مؤكدين أن ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار، يتطلب حل الخلافات والثارات والتوجه نحو العدو الحقيقي الذي يستهدف الجميع.

سبأ
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