تباطأ الاقتصاد الصيني خلال الربع الثالث 2018

بكين – سبأ :

أظهرت بيانات رسمية أن نمو الاقتصاد الصيني تباطأ عند 6.5 بالمائة في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام مسجلا أبطأ نمو منذ الأزمة المالية العالمية.



وذكر المكتب الوطني الصيني للإحصاءات في بيانات له اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي تباطأ في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر مقارنة عن الربع السابق الذي سجل نموا بلغ 6.7 بالمائة.



يشار إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي خلال الربع الثالث هي الأضعف منذ الربع الأول من عام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.

[19/أكتوبر/2018]سبأ