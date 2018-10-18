محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصدر بالخارجية يدين عرقلة تحالف العدوان ترحيل عدد من المهاجرين الإثيوبيين صنعاء - سبأ:

أدان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عرقلة تحالف العدوان بقيادة السعودية ترحيل عدد من المهاجرين الإثيوبيين في إطار برنامج العودة الطوعية الذي تدعمه المنظمة الدولية للهجرة.



وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن السفينة التي تقل ١٣٤ مهاجرا إثيوبيا تحركت من ميناء الحديدة الاثنين الموافق ١٥ أكتوبر الجاري وأعترضها التحالف ولم يسمح لها إلا اليوم بالعودة إلى ميناء الحديدة بعد نفاد الوقود والماء والغذاء ودخول من على متنها مرحلة الخطر.



وطالب المصدر تحالف العدوان السماح للسفينة التوجه إلى جيبوتي وعدم عرقلتها مرة أخرى.



وأكد المصدر أن هذه الأفعال ليست بجديدة على دول تحالف العدوان بقيادة السعودية التي دأبت على استهداف اللاجئين والمهاجرين منذ بداية العدوان على اليمن.



ولفت المصدر إلى أن ما أقدمت عليه دول تحالف العدوان بقيادة السعودية يعد عرقلة للعمل الإنساني ويتنافى مع الاتفاقيات الخاصة بحقوق المهاجرين.

سبأ [19/أكتوبر/2018]سبأ