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ليبيا ترفض مشروع أوروبي لإقامة مراكز إستقبال للمهاجرين في شمال افريقيا
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ليبيا ترفض مشروع أوروبي لإقامة مراكز إستقبال للمهاجرين في شمال افريقيا
[19/أكتوبر/2018]
فيينا – سبأ :



أكد وزير الخارجية الليبي محمد طه سيالة رفض بلاده وجاراتها في شمال إفريقيا للمشروع الأوروبي الخاص بإقامة مراكز استقبال للمهاجرين على أراضيها لمنع وصولهم مباشرة إلى الاتحاد الأوروبي.


وقال سيالة في حديث نشرته صحيفة (داي برس) النمساوية اليوم الجمعة خلال الزيارة التي يقوم بها لفيينا إن "كل دول شمال إفريقيا ترفض المقترح، تونس والجزائر والمغرب وكذلك ليبيا".

واوضح إن مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا اليوم تضم نحو 30 ألف مهاجر غير قانوني في حين يوجد نحو 750 ألفاً آخرين موزعين على الأراضي الليبية.

واكد ان ليبيا تتعاون مع الاتحاد الأوروبي لإعادة هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، لكن "للأسف بعض البلدان ترفض استعادتهم" .. مشيراً بشكل خاص إلى بلدان غرب إفريقيا.

وقرر القادة الأوروبيون في حزيران/يونيو دراسة إقامة مراكز استقبال للمهاجرين الذين يتم انقاذهم في البحر المتوسط خارج الأراضي الأوروبية بهدف ضبط تدفق الهجرة باتجاه دول الاتحاد الأوروبي.

سبأ
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