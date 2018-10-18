محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة لأبناء منطقة الحلة بمدينة حجة تندد بإستمرار العدوان حجة - سبأ:

أكد أبناء منطقة الحلة بمدينة حجة الاستمرار في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي من خلال رفد جبهات العزة والكرامة بالرجال والمال والعتاد.



وأشاروا في وقفة احتجاجية اليوم إلى استعدادهم بذل الغالي والنفيس في سبيل تعزيز عوامل الصمود والثبات لمواجهة العدوان الذي بلغ حتى اليوم 1300 يوم .



واستنكر بيان صادر عن الوقفة التي شارك فيها عدد من قيادات المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية والشخصيات الإجتماعية والوجهاء والأعيان، استمرار العدوان السعودي الأمريكي في ارتكاب أبشع المجازر بحق العشب اليمني اليمن وتدمير كل مقومات الحياة بصورة ممنهجة وسط صمت دولي مخز ومعيب.



وأوضح البيان أن الجرائم التي يرتكبها العدوان لن تزيد الشعب اليمني إلا بسالة وتلاحما وتماسكا في مواجهته .. لافتا أن اليمنيين قادرين على حماية أرضهم والدفاع عن عرضهم مهما بلغت التضحيات.



وأشاد البيان بالملاحم البطولية والإنتصارات الأسطورية التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة وكذا انجازات القوة الصاروخية .. داعيا أبناء الشعب اليمني إلى مزيد من التلاحم في مواجهة العدوان ومرتزقته .



وألقيت في الوقفة كلمات عن السلطة المحلية والأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية .. أشارت في مجملها إلى أهمية استمرار الوقفات والفعاليات لإيصال مظلومية الشعب اليمني للرأي العام الدولي وكذا رسالة للعدوان ومرتزقته بصمود اليمنيين في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



وأكدت الكلمات أن اليمن كان وسيظل مقبرة للغزاة وأن أبنائه قادرين على حماية أرضهم وعرضهم مهما بلغ ذلك من تضحيات .. مشيدة بالملاحم البطولية والإنتصارات الأسطورية التي حققها وما يزال أبطال الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية.





سبأ [19/أكتوبر/2018]سبأ