تأجيل الانتخابات في إقليم قندهار بأفغانستان

كابول – سبأ :





أعلنت الحكومة الأفغانية اليوم عن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في إقليم قندهار حتى الأسبوع المقبل بعد وقوع هجوم دموي في الإقليم.



وذكر المتحدث بإسم القصر الرئاسي شاه حسين مرتضوي أن الانتخابات تأجلت بناء على طلب من السكان وتوصيات من لجنة الانتخابات، وقد اتخذ مجلس الأمن القومي الأفغاني قرار تأجيل الانتخابات في الإقليم التي ستجرى على مستوى أفغانستان غدًا السبت.



وجاء التأجيل بعد يوم واحد من إعلان مقاتلي طالبان المسؤولية عن هجوم على اجتماع أمني رفيع المستوى في قصر حاكم قندهار استهدف قائد قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) والقوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر.



ولم يتعرض ميلر لإصابات غير أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من كبار المسؤولين الأفغان وأصيب حاكم قندهار وجنرال بالجيش وثلاثة أمريكيين.

[19/أكتوبر/2018]سبأ