وقفات عقب صلاة الجمعة بأمانة العاصمة تندد بجرائم العدوان

صنعاء - سبأ:

نظمت بأمانة العاصمة عقب صلاة الجمعة اليوم، وقفات احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان والحصار تحت عنوان " 1300 يوم من المجازر والجرائم اليومية بحق شعب الأيمان والحكمة".



وأكد المشاركون في الوقفات الاستمرار في رفد الجبهات بالرجال والمال .. لافتين إلى أن العدوان منذ 1300 يوم وتسبب في تدمير البنية التحتية والاقتصادية والمنازل والمدارس والمستشفيات والمساجد والطرق والجسور, لن يثني الشعب اليمني من مواصلة الصمود.



وأشاروا إلى ضرورة الاستمرار في دعم الجبهات، خاصة جبهة الساحل الغربي وما وراء الحدود للدفاع عن اليمن وأمنه واستقراره .. موضحين أن الشعب اليمني يدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى عدوه الحقيقي الذي يرتكب أبشع الجرائم منذ 1300 يوم.



ودعت بيانات صادره عن الوقفات إلى مزيد من التحرك لرفد الجبهات خاصة جبهات ما وراء الحدود والساحل الغربي لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته.



وطالبت البيانات بالاهتمام بالزراعة لتوفير الأمن الغذائي، كما دعت المؤسسات ورجال الأعمال والتجار العمل على توفير البدائل الممكنة بما يسهم في الاكتفاء الذاتي وتعزيز عوامل الصمود الشعبي لمواجهة العدوان.



وأشادت بالانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في جبهات الساحل الغربي وما وراء الحدود والتي تكللت بصد زحوفات العدو ونكلت به ومرتزقته .

[19/أكتوبر/2018]سبأ