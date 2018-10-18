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آخر تحديث: الجمعة، 19 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:44:56م
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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تونس إلى 6 أشخاص
[19/أكتوبر/2018]
تونس – سبأ :



ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات تونس إلى 6 أشخاص، بعد العثور صباح اليوم الجمعة على جثة طفل مفقود جرفته مياه الأمطار.


وقال الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة ، إنه "تم العثور على جثة الطفل المفقود البالغ من العمر 6 سنوات بوادي الحناينية في معتمدية الناظور التابعة لولاية زغوان وسط تونس".

وأوضح أنه "تم استخدام طائرة دون طيار مزودة بكاميرا حرارية وكاميرا للرؤية العميقة في عمليات البحث عن الطفل، مع تمشيط 11 كيلومترا لتحديد النقاط المشتبه بها، ليتم العثور على الطفل على بعد 6 كيلومترات من مكان سقوط سيارة والده".

وكان الطفل على متن سيارة خفيفة رفقة والده حين داهمتهما المياه القوية بعد فيضان وادي الحناينية بالمنطقة ذاتها.

وانتشلت الحماية المدنية أمس الخميس 5 جثث، وإن عمليات البحث عن مفقودين اثنين لا تزال جارية إلى الآن.



سبأ
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