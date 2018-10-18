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روسيا : منظومات (إس300) الصاروخية المسلمه لسورية بمواصفات حديثة
[19/أكتوبر/2018]
موسكو – سبأ :



كشفت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن أن منظومات (إس300) الدفاعية الصاروخية التي تم تسليمها لسورية تختلف عن المنظومات الصاروخية الكلاسيكية من هذا النوع وتتميز بمواصفات حديثة.




ونقلت صحيفة (إزفيستيا) عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية قوله إن هذه المنظومات الصاروخية مزودة بمحطة رادار حديثة ورادار إطلاق النار المحدث وبمركز القيادة المحمول وتتميز بمنصات الإطلاق المحدثة الأمر الذي يسمح لها باستخدام الذخائر القوية بعيدة المدى”.

وأشار المصدر إلى أن هذه الصواريخ وخلافاً للمنظومات الكلاسيكية قادرة على مواجهة الصواريخ الباليستية التكتيكية متوسطة المدى وإصابة الأهداف الجوية على مدى 250 كيلومتراً وذلك إضافة إلى قدرتها على العمل في ظروف الحرب الإلكترونية”.

ولفت المصدر إلى أن النسخة المسلمة لسورية تختلف عن النسخ الأخرى من المنظومة نفسها والتي يتم تصديرها من روسيا لعدة دول.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أكد في وقت سابق أن الجانب الروسي أكمل عملية تسليم المنظومات الصاروخية للدفاع الجوي (إس 300) إلى سورية.

ويأتي قرار روسيا تسليم الجيش العربي السوري منظومة الدفاع الجوي (اس 300) بهدف حماية الأجواء السورية من أي تدخل مستقبلاً وحماية العسكريين الروس من أي عدوان لاحق.



سبأ
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